Branchenevent Seriencamp Conference macht ein Jahr Pause

Um sich konzeptionell und örtlich neu aufzustellen, macht das Branchenevent Seriencamp Conference in München ein Jahr Pause und kehrt 2023 zurück. Das Seriencamp Festival findet indes regulär im Oktober statt.

Der Industrie- und Branchenarm des Seriencamp Festivals in München, die Seriencamp Conference, wird in diesem Jahr aussetzen, um 2023 mit einem überarbeiteten Konzept zurückzukommen. Das Seriencamp Festival mit seinen öffentlichen Vorführungen von Serien auf der großen Leinwand wird indes vom 7. bis 9. Oktober im angestammten Herbst zurückkehren.

Als Begründung nennt die Seriencamp Conference, die mit ihrem "Work in Progress"-Panel und den Pitching Sessions immer einen Besuch wert ist, die industriellen Entwicklungen der vergangenen Jahre, die eine Reorganisation unausweichlich machten. Weiter heißt es: "Wir reagieren auf die steigende Relevanz und den Einfluss von Serien in der TV-Landschaft und entwickeln ein neues Konzept mit neuen Formaten, einer neuen örtlichen Heimat und einem Datum zusammen mit unseren Partnern." In den nächsten Wochen sollen erste Details veröffentlicht werden.

Das Ziel der Seriencamp Conference sei es, eine offenes, transparentes und inspirierendes Event zu veranstalten, das Diskussionen anregt und Einblicke in die sich wandelnden Dynamiken des Marktes bietet. Es sei aber auch elementar, eine Atmosphäre und eine Umgebung zu kreieren, die Geschäftskontakte in der Wertschöpfungskette von Serienprojekten ermöglicht. An diesen gewachsenen Ansprüchen arbeite die Seriencamp Conference aktuell intensiv gemeinsam mit Partnern, Institutionen und Interessenvertretern für eine neue Version des Events.