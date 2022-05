Margarethe von Trottas "Bachmann & Frisch" im Dreh

Nach dem Drehstart in Jordanien und Luxemburg Ende März finden derzeit in Köln die Dreharbeiten zu Margarethe von Trottas neuen Film Bachmann & Frisch" statt, zu dem von Trotta auch das Drehbuch geschrieben hat. Noch bis Anfang Juni soll auch in Wien, Zürich und Rom gedreht werden.

In der Hauptrolle der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann steht Vicky Krieps vor der Kamera von Martin Gschlacht. Der Film erzählt vom "Leben der Autorin in Berlin, Zürich und Rom, ihrer leidenschaftlichen Beziehung zu Max Frisch (Ronald Zehrfeld), ihrer Reise in die Wüste sowie ihren radikalen Texten und Lesungen, die das Motto ihrer Literatur und ihres Lebens umschreiben: 'Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar'", heißt es in einer Pressemitteilung zum Drehstart.

Weitere Rollen haben u.a. Tobias Resch (Adam Opel), Basil Eidenbenz (Hans Werner Henze), Luna Wedler (Marianne Tellers) und Marc Limpach (Tankred Dorst) übernommen.

"Bachmann & Frisch" wird produziert von Heimatfilm, tellfilm, Amour Fou Vienna und Amour Fou Luxemburg. Als Produzent:innen fungieren Bettina Brokemper, Katrin Renz, Bady Minck und Alexander Dumreicher-Ivanceanu.

Fördermittel gab es von Film- und Medienstiftung NRW, DFFF, FFA, Film Fund Luxembourg, FISA, Zürcher Filmstiftung, Bundesamt für Kultur, Österreichischem Filminstitut, FISS, MEDIA Desk Suisse, G + B Schwyzer Stiftung und Land Kärnten in Zusammenarbeit mit SRF/SRG SSR und ORF Film/Fernseh-Abkommen und Eurimages.

Alamode Film und MFA+ planen den deutschen Kinostart von "Bachmann & Frisch" für das kommende Jahr.