Festival de Cannes findet ohne Corona-Schutzmaßnahmen statt

Die Covid-Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen beim 75. Festival de Cannes fallen so gut wie komplett weg. Es finden keine Testungen der anwesenden Gäste und akkreditierten Besucher mehr statt wie noch letztes Jahr, zudem gilt keine Maskenpflicht bei den Filmvorführungen und Events, allerdings spricht das Festival eine Empfehlung zum Tragen der Maske aus. Der sogenannte "Health Pass", der 2021 noch als Nachweis für die Impfung, Genesung oder negativer Testergebnisse Voraussetzung für alle Festivalbesucher war, gehört in Frankreich seit dem 14. März der Vergangenheit an.

Wie François Desrousseaux, Generalsekretär des Festivals, gegenüber "Variety" sagte, brauchen die Gäste keinen Nachweis mehr vorzeigen, um in den Palais zu kommen. "Die allermeisten Besucher sind sowieso geimpft, da es Frankreich sehr kompliziert gemacht hat, für nicht-geimpfte Personen ins Land einreisen zu dürfen."

In Frankreich ist etwa 95 Prozent der erwachsenen Bevölkerung zweifach gegen Corona geimpft. Aktuell nehmen die Infektionszahlen in Frankreich auch ab, es zeichne sich also auch ein anderes Bild als zum Festival im vergangenen Jahr, wo man sich mit einem Aufwärtstrend konfrontiert gesehen habe, so Desrousseaux weiter. Festivalgäste, die sich dennoch testen lassen wollen, können dies tun: In Cannes wird fußläufig vom Palais eine Testmöglichkeit aufgebaut. Allerdings müssen alle, die keine französische Staatsbürgerschaft besitzen, 43 Euro pro Test berappen.

Das 75. Festival de Cannes startet am 17. Mai.