Paul Schrader erhält Ehren-Löwen

Paul Schrader ist einer der wichtigsten Drehbuchschreiber und auch Regisseure des US-amerikanischen Kinos. Die Mostra ehrt ihn in diesem Jahr deshalb mit einem Goldenen Ehren-Löwen für sein Lebenswerk.

Den Goldenen Löwen für das Lebenswerk erhält bei den 79. Filmfestspielen von Venedig, die vom 31. August bis 10. September stattfinden, die US-amerikanische Drehbuch- und Regie-Legende Paul Schrader. Der Vorstand des Festivals folgte damit dem Vorschlag des Festivaldirektors Alberto Barbera. Paul Schrader sagt selbst über die Entscheidung: "Ich bin sehr geehrt. Venedig ist der Löwe meines Herzens."

Barbera erklärte zu der Entscheidung: "Paul Schrader ist eine Schlüsselfigur des New Hollywood, die seit den späten 1960er-Jahren die Vorstellungen, Ästhetiken und die Sprache des amerikanischen Films revolutioniert hat. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass er eine der wichtigsten amerikanischen Filmemacher seiner Generation ist. Ein Regisseur, der stark von europäischen Filmen und der Kultur beeinflusst wurde, und ein härtnäckig unabhängig arbeitender Drehbuchschreiber, der aber auch selbstbewusst weiß, wie man im Hollywood-System agieren muss."

Der 1946 als Paul Joseph Schrader geborene Kreative wuchs in einer streng religiösen Familie auf. Zuerst wurde er einer der wichtigsten und prägendsten amerikanischen Filmkritiker, dann mit mehr als 30 geschriebenen oder inszenierten Werken ("Taxi Driver", "Wie ein wilder Stier") eine der wichtigsten amerikanischen Stimmen im aufregenden US-Kino der 1970er-Jahre. Zuletzt brachte er seinen Film "The Card Counter" in die Kinos.