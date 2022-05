Debütantinnen-Ball beim Saarland-"Tatort"

Mit Regisseurin Kerstin Polte und Autorin Melanie Waelde sollen zwei junge Filmschaffende dafür sorgen, dass der frische Wind im "Tatort" des Saarländischen Rundfunks beibehalten wird. Polte sorgte u.a. als Teil des Regieteams der ZDF-Serie "Wir" für Aufsehen, Melanie Waelde hat sich als Autorin und Regisseurin von Nackte Tiere" einen Namen gemacht. Nun geben beide mit der Folge "Die Kälte der Erde" (AT) ihr "Tatort"-Debüt.

Darin tauchen die Saarbrücker Ermittler:innen in ihrem vierten Fall in die Fußball- und Hooligan-Szene ein. In der Mitteilung des SR ist von einem "Saar-Pfalz-Derby" die Rede, im echten Leben wäre es die Drittliga-Partie 1. FC Saarbrücken - 1. FC Kaiserlautern, die die Stadt und ihren Polizeiapparat auf Trab hält. Nach dem Spiel erliegt ein Fan in der Notaufnahme seinen Schädel- und Stichverletzungen. Gut möglich, dass ihm diese bei einem so genannten "Ackermatch" zugefügt wurde, einem Aufeinadertreffen rivalisierender Fangruppen weit jenseits des Stadions. Doch das von Vladimir Burlakov, Daniel Sträßer, Brigitte Urhausen und Ines Marie Westernströer gespielte Team Leo Hölzer, Adam Schürk, Esther Baumann und Pia Heinrich stößt in der Fanszene auf eine Mauer des Schweigens.

Die Produktion hat wie schon beim vorangegangenen Film "Das Herz der Schlange", der im Januar deutlich die Neun-Millionen-Zuschauermarke übertraf, die Bavaria Fiction, Niederlassung Köln übernommen. Produzent ist deren Chef Jan Kruse, der bereits bei der zweiten Folge mit dem neuen Team, "Der Herr des Waldes", im Einsatz war, damals jedoch noch für die gemeinsame SR-/Bavaria-Tochter ProSaar. Der Saarland-"Tatort" entsteht im Auftrag der Degeto und des Saarländischen Rundfunks; redaktionell sind Christian Bauer und Birgit Titze verantwortlich.

Die Dreharbeiten in Saarbrücken, Püttlingen, Göttelborn und Völklingen laufen voraussichtlich noch bis zum 2. Juni. Die Erstausstrahlung im Ersten ist für 2023 vorgesehen.