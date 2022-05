Philip Grabow entwickelt neue Formate für i&u TV im Digitalbereich

Der Mitbegründer und Kreativgeschäftsführer der Digitalagentur Grabow & Bartetzko ist neuer Head of Development & Branded Entertainment im Digitalbereich von i&u TV.

Philip Grabow ist neuer Head of Development & Branded Entertainment im Digitalbereich des zu Leonine Studios gehörenden Produzenten für Informations- und Unterhaltungssendungen, i&u TV. Wie das Unternehmen heute mitteilt, wird Grabow in dieser Funktion für die Entwicklung neuer Formate sowie Branded Entertainment und Editorial Entertainment in diesem Bereich verantwortlich sein.

In den vergangenen zwölf Jahren hatte Grabow als Kreativgeschäftsführer die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Digitalagentur Grabow & Bartetzko mit aufgebaut. Im von ihm geleiteten Bereich Creative & Content Strategy entstanden u.a. die Social-Media-Spinoffs und Live-Events rund um die von W&B Television produzierte Serie 4 Blocks".

Über seine neue Aufgabe sagt Philip Grabow: "Ich bin begeistert von dieser riesigen Chance. Die Konstellation mit i&u TV als Teil der Leonine Studios ist für mich das spannendste Umfeld im Medienmarkt, das ich mir vorstellen kann. Unserem Einfallsreichtum sind keine Grenzen mehr gesetzt und ich freue mich darauf, mich mit dem tollen Team bei i&u TV in die Content-Entwicklung zu stürzen."

Christian Meinberger, Chief Digital Officer der Leonine Studios und Geschäftsführer von i&u TV sagt über den Neuzugang: "Philip ist einer der besten Kreativen in unserer Branche, das hat er in den vergangenen Jahren mehrfach eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wir sind stolz darauf, dass wir ihn für uns gewinnen konnten und freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit Philip das nächste Wachstumslevel im Digitalbereich anzusteuern."