UK: Paramount+ kommt Mitte Juni

In UK und Irland wird Paramount+ am 22. Juni 2022 eingeführt. Die Plattform wird laut Paramount Global mehr als 8000 Stunden Programm-Inhalte umfassen. Im Juni soll auch der Start in Südkorea erfolgen. Für die Territorien Deutschland, Italien Frankreich, Schweiz und Österreich bleibt es bei einer Einführung in der zweiten Jahreshälfte. Darüber hinaus soll Paramount+ im Jahr 2023 in Indien starten. Indien gilt aktuell als einer der wettbewerbsintensivsten Märkte überhaupt.

"Paramount ist bekannt für sein führendes Portfolio an Premium-Unterhaltungsmarken und eine robuste Content-Maschine, die unseren schnell wachsenden Streaming-Dienst Paramount+ antreibt. Dieses Jahr wird für unsere Streaming-Strategie von großer Bedeutung sein, da wir unsere globalen Ambitionen beschleunigen und Paramount+ in Europa schnell ausbauen werden (...)", so Raffaele Annecchino, Präsident und CEO, International Networks, Studios und Streaming bei Paramount Global.

In Großbritannien wird Paramount+ online unter https://www.paramountplus.com/ sowie über die Paramount+-App auf mobilen Geräten und diversen vernetzten TV-Geräten verfügbar sein; der Direktvertrieb erfolgt u.a. über Apple, Amazon, Google, Roku und Samsung. Nutzer können den Dienst für 6,99 Pfund pro Monat oder für 69,90 Pfund jährlich abonnieren. Die kostenlose Testphase beträgt sieben Tage. Außerdem wird Paramount+ 2022 auf den Sky-Plattformen in Großbritannien, Irland, Italien, Deutschland und Österreich als Teil einer neuen mehrjährigen Vertriebsvereinbarung eingeführt; Sky Cinema-Abonnenten erhalten den Bonus von Paramount+ ohne zusätzliche Kosten.

Paramount+ startet in Großbritannien u.a. mit "Star Trek"-Inhalten, der Serie "Yellowstone", Kinder- und Familienserien wie "SpongeBob Schwammkopf" und "Paw Patrol" sowie mit Paramount+/Showtime-Originals wie "Halo", "1883" oder "Star Trek: Strange New Worlds".