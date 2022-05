Einschaltquoten: ARD-Dienstagsserien gleichauf

Nach der "Tagesschau" (4,59 Mio. Zuschauer / MA: 17,4 Prozent) sahen gestern jeweils 4,06 Mio. Zuschauer den Auftakt zur Wiederholung der Staffel von Die Kanzlei" (MA: 15 Prozent) und die Krankenhausserie In aller Freundschaft" (MA: 15,2 Prozent) im Ersten. Das ZDF startete gestern mit der "ZDFzeit"-Dokumentation "Nelson Müller: Der Fett-Kompass" (2,65 Mio. Zuschauer / MA: 9,8 Prozent) in die Primetime; das Magazin "Frontal" kam im Anschluss daran auf 2,53 Mio. Zuschauer (MA: 9,4 Prozent).

Der Primetimesieg bei den 14- bis 49-Jährigen ging gestern an die ProSieben-Show "Joko & Klaas gegen ProSieben", die mit dem Staffelbestwert von 17,7 Prozent knapp zwei Prozentpunkte über ihrem Vorwochenwert lag und bei der Reichweite in dieser Zielgruppe die Millionenmarke knacken konnte. Zwei Prozentpunkte gegenüber dem Vorwochenwert büßte hingegen "Bauer sucht Frau international" (8,7 Prozent) bei RTL ein, die bereits am Montag in den einstelligen Bereich gerutscht war.

Im zweistelligen Bereich bei den 14- bis 49-Jährigen lag hingegen die "ZDFzeit"-Dokumentation "Nelson Müller: Der Fett-Kompass" (10,6 Prozent). Die Vox-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" lag gestern mit 9,6 Prozent knapp unter dem Auftaktwert der aktuellen Staffel in der Vorwoche. 7,3 und 6,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen hatten sich gestern für die ARD-Serien "Die Kanzlei" und "In aller Freundschaft" entschieden gehabt. 14/49-Marktanteile von 5,5 und 6,6 Prozent erzielte gestern Abend eine Doppelfolge der Sat1-Crimeserie "Navy CIS: Hawaii", für die RTLZWEI-Sozialreportage "Armes Deutschland - Deine Kinder" standen 5,7 Prozent zu Buche