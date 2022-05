Italienischer Filmpreis: "Freaks Out" vor "The Hand of God"

Bei den David-di-Donatello-Preisen gewann "The Hand of God" zwar als "Bester Film". Quantitativ siegte aber der Fantasy-Zirkusfilm "Freaks Out" mit Franz Rogowski. Der Kulturminister äußerte sich zur Vergrößerung des Kinofensters.

Der schon für die Oscars nominierte Netflix-Film "The Hand of God", den Paolo Sorrentino sowohl schrieb als auch inszenierte, war am Dienstagabend einer der großen Gewinner der David-di-Donatello-Preise. Beim italienischen Filmpreis räumte das Werk in den Kategorien "Bester Film", "Bester Regisseur", "Beste Nebendarstellerin" und "Beste Kamera" ab. Tatsächlich aber gewann der historische Fantasyfilm "Freaks Out" mit sechs Statuen die meisten Preise.

"Freaks Out", bei dem Gabriele Mainetti auf dem Regiestuhl saß, spielt während des Zweiten Weltkrieges in Rom und handelt von einer Gruppe von Schaustellern, die sich gegen die deutschen Besatzer auflehnen. Franz Rogowski ist in einer Nebenrolle zu sehen. "Freaks Out" gewann unter anderem für den "Besten Produzenten" Andrea Occhipinti, Kamera, Set-Design und Spezialeffekte. Den Kamerapreis teilten sich "The Hand of God" und "Freaks Out". Beide Filme feierten ihre Weltpremieren 2021 in Venedig.

Swamy Rotolo wurde als "Beste Hauptdarstellerin" für ihre Rolle in "A Chiara" ausgezeichnet. "Bester Hauptdarsteller" wurde Silvio Orlando in "Ariaferma". Als "Bester fremdsprachiger Film" wurde "Belfast" ausgezeichnet.

Im Vorfeld der Veranstaltung in Rom hatte der italienische Kulturminister Enrico Franceschini seinen Plan angekündigt, das Kinofenster in Italien wieder zu vergrößern. Hintergrund sind die einheimischen Produzenten und Verleiher, die aufgrund der mehrjährigen Pandemie-Situation Schwierigkeiten sehen, das Publikum zurück in die Kinosäle zu bekommen. Aktuell gibt es noch ein Kinofenster, das zwischen Kino- und Streaming-Start 90 Tage beträgt. Allerdings konkretisierte Franceschini nicht, um wie viele Tage das Fenster erweitert werden soll.

Alle Preise in der Übersicht