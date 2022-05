Sundance Film Festival plant hybride Ausgabe für 2023

Nach zwei digitalen Ausgaben soll das Sundance Film Festival im kommenden Januar online und vor Ort in Park City stattfinden.

Das Sundance Film Festival soll von 19. bis 29. Januar 2023 online und vor Ort in Park City stattfinden. Das gab das Sundance Institute jetzt bekannt. Die vergangenen beiden Ausgaben des Festivals hatten Corona-bedingt ausschließlich digital stattgefunden.

"Wir können es nicht erwarten, in unsere Heimat in Park City zurückzukehren und spannende neue Arbeiten aus der ganzen Welt live und in Präsenz zu präsentieren. Wir haben gemeinschaftlich zwei Jahre digitaler Präsentationen und Teilnahme hinter uns und kehren jetzt zur Spannung und Unmittelbarkeit von Liveveranstaltungen zurück, behalten aber ein kraftvolles Onlineangebot bei", erklärt Festivaldirektorin Tabitha Jackson und betont, dass das Programm umfangreicher werden solle als bei den vergangenen beiden digitalen Ausgaben des Sundance Film Festival.

Informationen über die Teilnahme am Festival - sowohl digital als auch vor Ort - sollen ebenso wie detaillierte Angaben über die Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen will das Festival wenige Wochen vor dessen Beginn bekannt geben.

Bereits ab sofort können Langfilme für das Sundance Film Festival eingereicht werden; die Anmeldung von Kurzfilmen ist von 1. August bis 5. September möglich.

Weitere Informationen unter festival.sundance.org.