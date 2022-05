Netflix-Wochencharts: "365 Days"-Fortsetzung erhitzt wieder die Gemüter

Der polnische Sadomaso-Softcore-Film "365 Days" war im Jahr 2020 das größte Netflix-Phänomen, obwohl es eigentlich kein Netflix-Film war. Denn Netflix lizenzierte nur das Werk, das zuerst noch in den polnischen Kinos startete. Deswegen gibt es auch keine offiziellen Zahlen von Netflix zu diesem Megaerfolg, der sich monatelang in den Charts hielt und sehr wahrscheinlich noch deutlich erfolgreicher lief als der offizielle erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten, "Red Notice". Die Fortsetzung "365 Days: This Day" ist jetzt aber eine waschechte Netflix-Produktion und startet weltweit auch sehr stark. Um genau zu sein: mit 77,98 Millionen Stunden in seinen ersten drei Tagen. Das sind die sechsbesten Startzahlen eines Films, seitdem der entscheidende Netflix-Wert von Haushalten auf Sehstunden umgestellt wurde.

-BESTE ERSTE ZAHLEN-

01. Red Notice - 148,72 Mio. Stunden

02. Don't Look Up - 111,03 Mio.

03. The Adam Project - 92,43 Mio.

04. The Kissing Booth 3 - 90,86 Mio.

05. The Unforgivable - 85,86 Mio.

06. 365 Days: This Day - 77,98 Mio. NEU

07. The Harder They Fall - 64,76 Mio.

08. Sweet Girl - 57,16 Mio.

09. Army of Thieves - 49,64 Mio.

10. Bruised - 47,70 Mio.

"365 Days: This Day", in dem die polnische Frau und der italienische Mafioso inzwischen geheiratet haben, was sie aber nicht von ihren Sexspielen abhält, war in den englischsprachigen Filmcharts klar auf Platz eins. Der Zweitplatzierte heißt "Silverton Siege" und erreichte "nur" rund 20 Millionen Stunden in seiner ersten Woche. In den nicht-englischsprachigen Filmcharts führt der indische, sehr empfehlenswerteBerlinale-Hit "Gangubai Kathiawadi" über eine Mafia-Queen in Mumbai, die sich für die Rechte von Prostituierten einsetzt, mit knapp 14 Millionen Stunden.

Die erfolgreichste Serie im Zeitraum vom 25. April bis 1. Mai ist nicht - wie vielleicht erwartet - die neu gestartete zweite Hälfte der letzten Staffel "Ozark" (78,4 Millionen Stunden), sondern die vergangene Woche schon ein bisschen gefeierte kolumbianische Serie "Herzschlag" aka "The Marked Heart", die jetzt auf sehr gute 85 Millionen Stunden hochklettert. Creator Leonardo Padrón hat schon eine zweite Staffel bestätigt.

Auch in Deutschland hat "365 Days: This Day", das in 93 unterschiedlichen Ländern bei Netflix in der Wochen-Top-Ten stand, locker Platz eins geholt. Es folgen "Aquaman", "Silverton Siege", der wiedereingestiegene erste Teil "365 Days" und der immer noch sehr solide bleibende "Fack ju Göhte 3". Und auch die Deutschen lieben die erste Staffel der kolumbianischen Serie "Herzschlag", denn auch dort steht das Format in den Serien-Wochencharts inzwischen auf Platz eins. Es folgen die zweite Staffel "Bridgerton", die Miniserie "Anatomy of a Scandal" und der großen Serienabschluss von "Ozark".