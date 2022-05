REVIEW KINO: "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

Der Film, auf den man im Frühsommer gewartet. Wenn es "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" nicht richten kann, wer dann? Warum er es wird, erfahren Sie in unserer Besprechung.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass der ursprünglich für den zweiten Standalone-Film mit dem unkonventionellen "Avengers"-Helden vorgesehene Regisseur Scott Derrickson für das Sequel einen Horrorfilm angekündigt hatte, dann aber von Sam Raimi ersetzt wurde, der eben nicht nur mit der ersten Spider-Man"-Trilogie Kinogeschichte schrieb, sondern zu Beginn seiner Karriere als Macher der "Evil Dead"-Filme eines der ewigen Horror-Franchises erschaffen hatte. So sehr man "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" auch von Derrickson gesehen hätte, Raimi ist eine begnadete Wahl. Mit einem Herz, das immer für Exploitation und B-Movies schlägt, für die dornigeren Blüten am Wegesrand des Mainstreams, drückt Raimi seinem ersten Kinofilm seit Die fantastische Welt von Oz" vor neun Jahren seinen Stempel auf.

Der Film ist quirliger und verspielter als manch anderer Titel aus dem MCU, er umarmt auch die trashigen Aspekte der IP mit ganzer Seele: Sieht Benedict Cumberbatch hier nicht tatsächlich ein bisschen sehr aus wie ein Bruder von Vincent Price? Keine Zeit wird verloren in diesem wilden Ritt, in dem Doctor Strange alles daransetzen muss, das Mädchen America Chavez zu retten, die über ungewöhnliche Fähigkeiten verfügt, sie allerdings nicht kontrollieren kann: Sie kann im Multiverse von Universum zu Universum reisen und ist damit eine Schlüsselfigur für den Bösewicht dieser Saga, für den es entscheidend ist, etwas in einer anderen Welt zu finden, was ihm in seiner Welt versagt bleibt. Wanda Maximoff, gespielt von Elizabeth Olsen, scheint die richtige Begleiterin nach den Erfahrungen in WandaVision", doch damit beginnen schon nach den turbulenten ersten 20 Minuten die Schwierigkeiten. Wenn Doctor Strange in den diversen Universen schon sich selbst nur bedingt trauen kann, wie dann anderen?

Nur selten ist "Doctor Strange 2" der Film, den man erwartet hat. Gut. Nur hin und wieder ist er der Film, den man sehen will. Nicht so gut. Oft ist es ein Film, der einen verblüfft, weil er durch die Genres hetzt, dass es eine Art hat. Schon besser. Fantasy und Action vereint er, jede Menge Horror mit tanzenden Teufeln und bösen Toten, und schließlich ist er ein Märchen, wie nicht zuletzt Disneys "Schneewittchen" nahelegt, den man irgendwann in einem Fernseher flimmern sieht: Die böse Hexe macht's aus. Vor allem aber bringt dieser Film, der stets mehr wirkt wie eine Überbrückung, ein Bindeglied, als ein in sich geschlossenes Abenteuer, die vierte Phase des MCU endlich in Stellung. Es wird zusammengeführt, was auf seine Zusammenführung harrte, seitdem Fox von Disney gekauft wurde. Jetzt stehen Mastermind Kevin Feige alle Türen offen. Die Fans werden dankbar sein. Und das ist entscheidend.

Thomas Schultze