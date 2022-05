Viaplay mit neuem Technik- und Produkt-Chef

Viaplay hat Philip Wågnert mit Wirkung zum 3. Mai zum EVP und Chief Technology & Product Officer ernannt. Er soll die Produkt-, Daten- und Technologieentwicklung des Unternehmens leiten und die technische Gesamtverantwortung für die expandierende Streaming-Plattform tragen. Er wird laut Nordic Entertainment Group-Mitteilung Mitglied des General Executive Management Teams des Unternehmens und berichtet an Anders Jensen, Präsident und CEO der NENT-Gruppe. Wågnert wird seinen Sitz in Stockholm haben. Er tritt die Nachfolge von Kaj af Kleen an.

Philip Wågnert war zuletzt SVP Product bei Viaplay und war in dieser Funktion am Aufbau von Viaplay beteiligt.

Viaplay wird in Kürze ein Technologiezentrum in Barcelona eröffnen, um seine Innovationskapazität und internationale Entwicklungspräsenz zu stärken.

Im März hatte die NENT-Gruppe vorgeschlagen, sich in Viaplay Group umzubennen. Der Vorschlag muss auf der Jahreshauptversammlung am 18. Mai noch genehmigt werden.