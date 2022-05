Kinocharts Frankreich: "Tierwesen 3" knackt zweite Besuchermillion

Kino

Der neue und alte Spitzenreiter der französischen Kinocharts, "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse", hat insgesamt bereits mehr als zwei Mio. Besucher in die Kinos gelockt. Marco Kreuzpaitners "Der Fall Collini" schaffte es an seinem Startwochenende in Frankreich unter die Top 15.