Paramount+ gewinnt weltweit 6,8 Millionen Abonnenten hinzu

Im ersten Quartal ist die Anzahl der Abonnenten von Paramounts Streamingdiensten wie Paramount+ oder Showtime weltweit auf insgesamt 62 Millionen angewachsen. Dazu trug vor allem das Wachstum bei Paramount+ bei, bei dem 6,8 Millionen neue Abonnenten hinzukamen. Aber auch der werbefinanzierte und kostenlose Streamingdienst Pluto TV, der nicht Teil dieser Zahlen ist, kommt laut Quartalsbericht mittlerweile weltweit auf fast 68 Millionen monatliche Nutzer.

Schaut man auf die Gesamtbilanz, wuchs die Abonnentenzahl von Paramount Global aber nur um 6,3 Millionen, weil andere Dienste Abonnenten verloren. Als besonders erfolgreich hebt der Quartalsbericht Serienformate wie "Halo", "1883" und Star Trek: Picard" hervor. International sei das Reality-Format "Acapulco Shore" die erfolgreichste Akquisition gewesen. Die Sehzeit des durchschnittlichen Nutzers auf Pluto TV habe sich im Jahresvergleich verdoppelt.

Im Jahresvergleich wuchs der Umsatz im Direct-to-Consumer-Geschäft des ersten Quartals um 82 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar. Beim Wachstum der Abonnenten sind das ganze 95 Prozent im Vergleich zu 2021. Aber auch der Werbeumsatz von Pluto TV zog um 59 Prozent an. Der Bericht betont auch, dass vier Kinofilme, Scream", Jackass Forever", The Lost City" und Sonic the Hedgehog 2" von Paramount Pictures nacheinander auf Platz eins der US-amerikanischen Kinocharts gegangen seien. Im Filmed Entertainment Bereich sei der Umsatz zwar um 27 Prozent im Jahresvergleich zurückgegangen, was aber mit geringerem Umsatz im Lizenzbereich von Inhalten zu tun habe.

Der President & CEO von Paramount, Bob Bakish, kommentiert: "Das erste Quartal demonstrierte abermals die Kraft und das Potenzial von Paramounts einzigartigen Angeboten und das Momentum, das unser Unternehmen weiterhin hat. Unsere breit aufgestellte Taktik - inklusive eines breiten Content-Angebots, einem Streaming-Modell, das von von werbefinanziert bis zum Abonnement reicht, und ein globales Portfolio, das Streaming mit Kino und Fernsehen verbindet - brachte unserem Gesamt-Ökosystem eine starke Entwicklung. Dazu zählt das 82-prozentige Umsatzwachstum im Direct-to-Consumer-Geschäft und die zusätzlichen 6,8 Millionen Paramount+-Abonnenten. Unsere Strategie funktioniert."