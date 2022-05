rbb-"Polizeiruf 110: Da, wo wir nicht sind" (AT) abgedreht

Der jetzt abgedrehte rbb-"Polizeiruf 110: Da, wo wir nicht sind" (AT) soll bereits in diesem Herbst im Ersten ausgestrahlt werden.

Seit 1. März hat Stephan Rick nach einem Drehbuch von Peter Dommaschk und Ralf Leuther u.a. in Lichterfeld, Gröben, Treuenbrietzen und Saarmund den "Polizeiruf 110: Da, wo wir nicht sind" (AT) inszeniert, für den jetzt die letzte Klappe gefallen ist.

Kriminalhauptkommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) und Kriminalkommissaranwärter Vincent Ross (André Kaczmarczyk) müssen in ihrem neuen Fall den Tod der polnischen Geologin Magdalena Nowak aufklären, die in einem Waldstück in der Nähe des Dorfes Fehlow am Rande eine Braunkohlengebiets offensichtlich mit einer Plastiktüte erstickt aufgefunden wurde.

Zunächst stellen sich die beiden Ermittler die Frage, was die junge Frau mitten in der Nacht alleine im Wald wollte. Laut ihrem Freund Tom Grabowski (Patrick Kalupa) wollte Magdalena zu ihrem Camper. Die Geologin arbeitete vor Ort an einem Bodengutachten zur Renaturierung des ehemaligen Abbaugebietes, das touristisch erschlossen werden soll. Ein Gutachten, von dem für die Bewohner der Gegend viel abhängt. Und so stellen sich die Ermittler die Frage, ob jemand die Ergebnisse habe beeinflussen wollen. Der langjährige Pfarrer des Ortes, Simon Bredow (Steven Scharf) hält es für ausgeschlossen, dass die junge Frau deshalb hatte sterben müssen. Kurz darauf taucht bei einem Erdrutsch unweit des Tatorts eine zweite Leiche auf. Die Ermittler müssen herausfinden, ob zwischen beiden Toten ein Zusammenhang besteht und konzentrieren sich in ihrer Ermittlungsarbeit auf die Dorfbewohner. Mit ihrer Anwesenheit in Fehlow wollen die beiden den Täter unter Druck setzen und geraten dabei an ihre Grenzen. Dann trifft Kriminalhauptkommissar Adam Raczek eine folgenschwere Entscheidung.

Weitere Rollen in der Produktion der Real Film Berlin (Produzentin: Heike Streich) im Auftrag des rbb (Redaktion: Daria Moheb Zandi) für das Erste haben u.a. Peter René Lüdicke, Marie Anne Fliegel, Anja Antonowicz, Hendrik Arnst, Fritz Roth, Robert Gonera, Klaudiusz Kaufmann und Tomek Nowicki übernommen. Die Ausstrahlung ist für Herbst 2022 geplant.

Den Einstand von André Kaczmarcyk als "Polizeiruf"-Kommissar hatten Ende Januar knapp achteinhalb Mio. Zuschauer gesehen.