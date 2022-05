Kinocharts Deutschland KW 17 online

Am Wochenende vor dem Start von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" wurden in den deutschen Kinos insgesamt nur etwas mehr als 700.000 Tickets gelöst. Auf welche Filme sie sich verteilen, finden Sie ab sofort bei blickpunktfilm.de.

Mit 190.000 Besuchern und einem Einspiel von knapp zwei Mio. Euro konnte Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" Platz eins der deutschen Kinocharts am vergangenen Wochenende verteidigen und steht damit insgesamt bei gut 2,3 Mio. Besuchern (23,57 Mio. Euro). Platz zwei blieb mit The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" (WE: 103.000 Besucher, 958.000 Euro; gesamt: 306.000 Besucher, 2,76 Mio. Euro) ebenfalls unverändert. Platz drei der deutschen Kinocharts belegte der erfolgreichste Neustart des Wochenendes, Simon Curtis' Downton Abbey II: Eine neue Ära" (59.000 Besucher, 605.000 Euro; inkl. Previews: 68.000 Besucher, 694.000 Euro).

Auf Platz acht rangiert mit Andreas Dresens Rabiye Kurnaz gegen George W Bush" (22.000 Besucher, 199.000 Euro; inkl. Previews: 33.000 Besucher, 264.000 Euro) ein weiterer Neustart, gefolgt von einem Dolby-Atmos-Event zum Start des neuen Rammstein-Albums "Zeit", das an einem einzigen Tag mehr als 17.000 Besucher (177.000 Euro) in die deutschen Kinos lockte.

Knapp die Top Ten der deutschen Kinocharts an ihrem Startwochenende verfehlt hat auf der Elf die US-Überraschung Everything Everywhere All at Once" (12.000 Besucher, 120.000 Euro; inkl. Previews: 14.000 Besucher, 132.000 Euro). Platz 15 ging an Alain Gsponers neu gestarteten Wolke unterm Dach" (9.100 Besucher, 82.000 Euro; inkl. Previews: 9.400 Besucher; 86.000 Euro).

Am Wochenende vor dem Start von Doctor Strange in the Multiverse of Madness" wurden in den deutschen Kinos insgesamt etwas mehr als 700.000 Tickets gelöst, das Einspiel lag bei 6,6 Mio. Euro.

Die deutschen Kinocharts nach Umsatz

Die deutschen Kinocharts nach Besuchern