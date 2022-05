"LOL" schreibt weiter Rekorde und bucht vierte Staffel

Die dritte Staffel der Unterhaltungsshow "LOL: Last One Laughing" hält das Interesse der ersten beiden immens erfolgreichen Staffeln. Amazon verkündet auch gleich eine vierte Staffel für 2023.

Die Amazon-Prime-Video-Unterhaltungsshow "LOL: Last One Laughing" mit Gastgeber Michael Bully Herbig erhält eine vierte Staffel, die für das Frühjahr 2023 bestätigt wurde. Gleichzeitig gibt Amazon am Dienstag bekannt, dass die aktuelle dritte Staffel immens erfolgreich läuft. Sie sei "zum dritten Mal hintereinander der meist-gestreamte Titel aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland und Österreich", heißt es in einer Mitteilung.

Das Finale der dritten Staffel steht seit letztem Donnerstag bei Prime Video zum Streamen bereit."'LOL: Last One Laughing' bleibt das absolute Lieblingsformat unserer Prime-Mitglieder", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios. "Das positive Feedback unserer Zuschauer:innen und die Auszeichnung mit dem deutschen Comedypreis spornen uns an, jetzt noch eine Schippe draufzulegen. Wir freuen uns auf viele verrückte Überraschungen, die sich Michael Bully Herbig und das Team von Constantin Entertainment um Otto Steiner für die kommende vierte Staffel einfallen lassen - und natürlich auf zehn fantastische Teilnehmer:innen, die sich der Herausforderung nicht zu lachen stellen werden."

Michael Bully Herbig freut sich ebenfalls auf neue Herausforderungen in Staffel vier: "Ich sag mal so, wenn Du schon vor Lachen am Boden liegst und denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo die vierte Staffel her!"

Die sechsteilige Show "LOL: Last One Laughing" begleitet zehn Comedy- und Stand-Up-Profis bei ihrer gemeinsamen Mission: nicht zu lachen. Denn wer zuletzt lacht ...gewinnt! Die deutsche Version von LOL: Last One Laughing ist eine Produktion von Constantin Entertainment. Produzent ist Otto Steiner, Producerin ist Anna Franz.

Die Produktion ist eine Adaption der beliebten japanischen Amazon Original Serie, "HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental" von und mit Hitoshi Matsumoto. Das erfolgreiche Format umfasst lokale Versionen bei Prime Video in Mexiko, Australien, Deutschland, Italien, Frankreich, Indien, Spanien, Kanada und Brasilien.