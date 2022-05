Foto des Tages: Amazon Original Serie "Die Therapie" beim Dreh in Potsdam mit Sebastian Fitzek

Produktion

Prime Video und Ziegler Film realisieren gemeinsam die erste deutsche Psychothriller-Serie nach Sebastian Fitzeks Bestseller "Die Therapie". Die sechsteilige High-End-Serie folgt dem Schicksal eines Psychiaters, der sich Jahre nach dem Verschwinden seiner vermissten Tochter erneut mit dem Verlust auseinandersetzen muss. In den Hauptrollen spielen Stephan Kampwirth, Trystan Pütter, Helena Zengel und Emma Bading. Gedreht wird auf den Nordseeinseln Amrum und Föhr sowie in Berlin und Umgebung. Die Serie wird 2023 exklusiv bei Prime Video verfügbar sein. Das Foto zeigt: Petra Hengge, Andrea Osvárt, Helena Zengel, Sebastian Fitzek, Barbara Thielen (hi., v.l.n.r.); Stephan Kampwirth, Regina Ziegler (vo., v.l.n.r.). Foto: Amazon Prime Video (PR-Veröffentlichung)