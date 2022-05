John Woo inszeniert Peacock-Original

NBCUniversal hat drei Produktionen für seinen Dienst Peacock angekündigt, darunter ein Remake des Actionthriller-Klassikers "The Killer" von John Woo. Der Regie-Altmeister wid die Neuverfilmung selbst in die Hand nehmen.

Gute Nachrichten für Actionthriller-Liebhaber im Allgemeinen und Fans von John Woo im Besonderen: Nach längeren Diskussionen um eine englischsprachige Adaption seines eigenen Filmklassikers "The Killer" von 1989 haben Woo und NBCUniversal bestätigt, dass es zu einer Neuverfilmung kommen wird. In "The Killer" nimmt Chow Yun-Fat als Profikiller Jeffrey einen letzten Auftrag an, um die Operation einer blindgeschossenen Barsängerin zu finanzieren. Der Film gilt wegen der virtuosen Verbindung von Actionszenen mit melodramatischen Sequenzen als Klassiker des New Hongkong Cinema. John Woo ("A Better Tomorrow") wird das Remake selbst inszenieren. Für das Peacock-Original gibt es noch keine offizielle Besetzung; die Neuauflage soll jedoch 2023 auf dem Dienst erscheinen.

Zu den weiteren Peacock Original-Filmen, die für 2023 im Rahmen der Zusammenarbeit mit Universal Pictures angekündigt wurden, gehört "Shooting Stars", der erste Film von LeBron James im Rahmen seines Produktionsvertrags mit NBCUniversal und Maverick Carters SpringHill Company. Drittes angekündigte Peacock-Original ist das Komödiendrama "Praise This" des "Girls Trip"-Produzenten Will Packer.

Alle drei Filme sind Teil einer bereits angekündigten Zusammenarbeit mit dem Studio Universal Pictures, das eine Reihe von Filmen exklusiv für den Streaming-Dienst von NBCUniversal produzieren soll.

"Gemeinsam mit der Universal Filmed Entertainment Group freuen wir uns darauf, unseren Kunden im nächsten Jahr zusätzlich zu den legendären Universal Pictures-Blockbustern und geliebten Franchises, die jetzt gestreamt werden, neue, exklusive Originalfilme zu liefern", so Kelly Campbell, President Peacock & Direct-to-Consumer bei NBCUniversal.