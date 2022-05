Marktforschung: Schweizer legen bei Abo-Streaming zu

Fast alle großen Video-Plattformen konnten im vergangenen Jahr in der Schweiz ihre Nutzerzahlen steigern. Dies geht aus einer von moneyland.ch in Auftrag gegebenen Studie hervor.

In einer repräsentativen Online-Umfrage gaben 89 Prozent von 1500 Schweizern an, dass sie mindestens einen Video-Streamingdienst nutzen. Laut Online-Plattform moneyland.ch, das die Studie in Auftrag gab, steige die Zahl der Streaming-Nutzer, auch wenn die Pandemie-Effekte 2021 bereits abzuklingen begannen.

Die beliebteste Video-Plattform in der Schweiz ist Youtube, die vier von fünf Schweizern nutzen. «Die Beliebtheit von Youtube dürfte vor allem daran liegen, dass die Plattform gratis ist», so Ralf Beyeler von moneyland.ch. "Fast niemand nutzt in der Schweiz das kostenpflichtige Angebot von Youtube.» Lediglich vier Prozent der befragten Personen zahlen für Youtube Premium.

Bei den bekannten kostenpflichtigen Streaminganbietern liegt erwartungsgemäß Netflix weiterhin vorn: 58 Prozent gaben demnach an, dass sie Netflix nutzen. Disney+ folgt mit 22 Prozent. Aber: Im Vergleich zum Vorjahr zeige sich, dass Disney+ und auch Streamingangebote von Sky in 2021 zulegen konnten. Disney+ steigerte seine Nutzerzahlen um rund 70 Prozent. Sky Show konnte seine Nutzer-Anzahl sogar fast verdoppeln. Trotzdem habe auch Netflix seine Nutzerzahl in der Schweiz von 54 auf 58 Prozent ausbauen können. "Die Schweizer Kundinnen und Kunden machen Netflix derzeit sicher keine Sorgen», erklärte Beyeler in Anspielung auf den kürzlich erfolgten Abo-Rückgang weltweit.

Apple TV+ habe dagegen keinen Zuwachs erfahren: Elf Prozent der Befragten gaben an, dieses Angebot zu nutzen. Im Vorjahr waren es rund zwölf Prozent. Darum konnte Amazon Prime Video den Streamingdienst von Apple in der Schweiz überholen.

Interessant: Die Studie weist auf Basis der Umfrageergebnisse auch Daten zu bezahlten Abos aus, wobei es sich um Annäherungswerte handelt. So gebe es in der Schweiz aktuell etwa 2,54 Mio. Netflix-Abos. Für Disney+ würden rund 830.000 Personen zahlen. Amazon Prime kommt auf 440.000. Swisscom Blue Sport hätten 380.000 User abonniert, Swisscom Blue Max 320.000. Apple TV+ habe 250.000 Abonnenten.

Außerdem ergab die Auswertung der fünf Streame Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ und Sky Show, dass nur wenige Schweizer bereit seien, für mehrere kostenpflichtige Dienste zu zahlen: 29 Prozent der Befragten bezahlen nur für einen der fünf genannten Plattformen, elf Prozent für zwei, drei Prozent für drei. Kaum jemand zahle für vier oder mehr Abos.

Der Anteil Personen-Anteil, der Streamingdienste nutze und auch dafür zahle, sei in der Westschweiz etwas kleiner als in der Deutschschweiz. Insbesondere für die Angebote von Sky seien Deutschschweizer eher bereit zu zahlen. Sky Sports und Sky Show sind in der Deutschschweiz auch grundsätzlich beliebter als in der Romandie. Dafür ist Amazon Prime Video in der französischsprachigen Schweiz etwas weiter verbreitet und der Anteil zahlender Kunden sei dort grösser.

Die Streaming-Studie 2022 basiert auf einer repräsentativen Online-Umfrage, die das Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag von moneyland.ch im April 2022 bei der Schweizer Bevölkerung (18 bis 74 Jahre) durchgeführt hat.