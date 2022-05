China: Bestes Boxoffice-Wochenende seit acht Wochen

Der 1. Mai wird in China gleich mit einer ganzen Ferienwoche begangen, was sich auch positiv auf die Kinoumsätze auswirkt. Das war auch 2022 so, auch wenn die Zahlen Corona-bedingt doch deutlich hinter den denen aus den Jahren vor der Pandemie zurück lagen.

Mit insgesamt 24,5 Mio. Dollar wurde am chinesischen Boxoffice am vergangenen Wochenende der beste Wert seit acht Wochen erzielt. Der Grund: der 1. Mai wird in China gleich mit einer ganzen Ferienwoche gefeiert; das Wochenende um den 1. Mai ist erfahrungsgemäß eines der stärksten Kinowochenenden des Jahres im Reich der Mitte. Da infolge der wieder aufflammenden Corona-Pandemie ein Großteil der Kinos in China aktuell geschlossen ist, wurde in diesem Jahr aber nur ein Bruchteil dessen umgesetzt, was in Vor-Corona-Jahren an den chinesischen Kinokassen eingespielt worden war.

Neuer Spitzenreiter in den chinesischen Kinocharts ist die neu gestartete heimische Liebeskomödie "Stay With Me" von Yang Wu und Nanshen Zhou, der auf ein Einspiel von 8,4 Mio. Dollar kam, gefolgt von einem weiteren Neustart, Die Gangster Gang" (4,5 Mio. Dollar) und dem Spitzenreiter der vergangenen Wochen, Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" (drei Mio. Dollar), der seit seinem Start am 8. April in China 20,6 Mio. Dollar eingespielt hat.