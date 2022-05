"La Boum - Die Fete" kehrt für einen Tag zurück auf die Leinwand

Im Rahmen seiner "Best of Cinema"-Reihe bringt Studiocanal den 1980er Jahre Kultfilm am 7. Juni wieder in die deutschen Kinos.

Die Rolle der 13-jährigen Vic in Claude Pinoteaus "La Boum - Die Fete" machte die damals ebenfalls 13-jährige Sophie Marceau mit einem Schlag bekannt. Eine ganze Generation von vornehmlich weiblichen Teenagern fand sich in ihren Sorgen und Nöten, aber auch Freuden um die erste Liebe wieder - und nicht wenige männliche Teenager schwärmten für sie.

Studiocanal bringt den 1980er-Jahre-Klassiker im Rahmen seiner "Best of Cinema"-Reihe am 7. Juni für einen Tag wieder in die deutschen Kinos. Die "Best of Cinema"-Reihe war am 2. November vergangenen Jahres mit "The Outsiders - The Complete Novel" gestartet. An jedem ersten Dienstag im Monat präsentiert die Reihe einen Kinoklassiker für einen Tag nochmal im Kino.