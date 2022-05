CinemaCon Resümee: Beeindruckende Standortbestimmung

Wenn man genauer darüber nachdenkt, dann trifft Baz Luhrmann den Nagel auf den Kopf. Bei seinem irrwitzig charmanten, irrwitzig unterhaltsamen und irrwitzig irrwitzigen Auftritt im Rahmen der Warner-Bros-Präsentation, die er mit großer Geste und Grandezza komplett an sich riss, brachte er seinen Ansatz auf den Punkt: "Es muss immer das NEUE geben, das ein Filmprojekt interessant macht. Gleichzeitig muss es immer auch den SELL geben, weil man will, dass der neue Film auch von einem großen Publikum gesehen wird. Das ist eine gute Sache. Erst wenn es zu viel SELL wird und das NEUE in den Hintergrund tritt, haben wir ein Problem. Das ist keine gute Sache." Auf der CinemaCon geht es immer um das NEUE und den SELL. Entscheidend ist die richtige Balance. Der SELL in diesem Jahr war sehr gut, weil er im Einklang war mit dem NEUEN. Weil es eine Geschichte zu erzählen gab, an der alle mit Freuden mitstrickten: Das Kino ist zurück! Die Pandemie liegt hinter uns! Wenn jetzt die richtigen Filme kommen, wird alles wieder gut! "We are back! We are back!", ließ Rolando Rodriguez, Chairman der National Association of Theatre Owners sowie Geschäftsführer und Präsident von Marcus Theatres, die anwesenden Kinobetreiber skandieren. Es war ein Mantra, das sich wie ein roter Faden durch die vier Tage in Las Vegas zog. Fast alles Studios hatten ihre Top-Executives nach Nevada geschickt, um den Kinobetreibern üppig Honig ums Maul zu schmieren. Kinos seien der "Felsen", die "Grundlage", "unverzichtbar" für die erfolgreiche Auswertung von Filmen. Netflix, mehrere Jahre Inbegriff eines existenzbedrohenden Schreckgespensts, wurde auf den offiziellen Veranstaltungen mit keinem Ton erwähnt.

Und John Fithian, eloquenter und immer um Diplomatie bemühter Geschäftsführer und Präsident der NATO, gab sich konziliant, als er auf der traditionellen Pressekonferenz nach dem offiziellen Auftakt der CinemaCon direkt auf den Streamer angesprochen wurde: "Wir lieben Netflix! Ted Sarandos ist genial, ein echter Filmliebhaber, der mit jeder Faser seines Körpers für Produktionen brennt. Sollten sie ihr Modell überdenken: Unsere Türen stehen offen. Wir spielen ihre Filme gern. Aber es ist ihre Entscheidung. Wir sind auch sonst happy mit den Filmen, die in den nächsten Monaten kommen." Das war der springende Punkt, das machte den Unterschied: Man sucht nicht andernorts nach Schuldigen, sollte das Jahr nicht so laufen, wie man sich das wünscht. Man vertraute wieder auf die eigenen Stärken, auf den Kinobesuch als solchen als Incentive und ein starkes Programm, mit dem man ein Publikum nach zwei Jahren Corona wieder zurückholen wolle in die Lichtspielhäuser.

Natürlich handelt es sich um eine Branchenveranstaltung, ausgerichtet direkt vom amerikanischen Kinoverband. Nicht von ungefähr spricht Richard Rushfield von dem einflussreichen Branchenblog The Ankler von einer "Pep Rally", wenn er von der CinemacCon berichtet, einer Solidaritätsveranstaltung zum Aufbau der Moral der Truppe: Natürlich geht es um eine Botschaft, die man an den Mann bringen will. Natürlich wird nicht jeder Film so funktionieren, wie man sich das erhofft. Natürlich werden die Besuche nicht einfach wieder durch die Decke gehen. Natürlich räumte auch John Fithian ein, dass er nicht genau sagen könne, wann man wieder die Zahlen von vor der Pandemie schreiben werde. Es könne noch ein oder zwei Jahre dauern. Und doch muss man unbedingt festhalten, dass für alle Anwesenden zu spüren war, dass ein Ruck durch die Branche geht.

Als die CinemaCon im vergangenen August nach einjähriger Pause endlich wieder stattfinden konnte, war das eine Veranstaltung, in der es ums Überleben ging, ums Durchhalten. Da war wichtig, überhaupt ein Lebenszeichen von sich zu geben. Hurra, unsere Leichen leben noch. In diesem Jahr, nur acht Monate später, sah das anders aus: Es war eine Veranstaltung, die geprägt war von Zuversicht. Und jede einzelne Präsentation war ein weiterer Baustein, mit dem das Comeback unterstrichen wurde. Baz Luhrmanns bereits erwähnter passionierter Auftritt; Disneys selbstbewusste Präsentation, die in den ersten Bildern aus "Avatar: The Way of Water" gipfelte, mit dem 3D einen lange nötigen Push erleben soll; beeindruckende Szenen aus "Jurassic World: Ein neues Zeitalter". Immer wieder und wieder neue große Comicverfilmungen aus den Häusern Marvel und DC. Und schließlich, als Höhepunkt der CinemaCon, das erste öffentliche Screening von "Top Gun: Maverick", das im Grunde alles in sich vereinte, was man in den Tagen davor an Vertrauen in die Kinoerfahrung erzählt bekommen hatte; eine perfekte Filmvorführung mit wiederholtem Szenenapplaus, ein großes Gemeinschaftserlebnis, wie man es nur haben kann, wenn der richtige Film auf das richtige Publikum trifft. Man musste dabei gewesen sein: Während Joseph Kosinskis Film mit Tom Cruise lief, wusste man wieder, warum Kino das Größte ist, egal was die ewigen Miesepeter auch sagen mögen. Soll Netflix noch so viele Filme auf seinem Portal zeigen, mit Kino wird das nicht mithalten können. Zumindest jetzt, im Moment, glaubt auch wieder Hollywood daran. Wer Erfolg haben will mit seinem Produkt, kommt am Kino nicht vorbei. Um das hautnah vorgeführt zu bekommen, dafür hat sich der weite Weg nach Las Vegas, zur Pep Rally des Kinos gelohnt. Wir sind zurück! Sagen Sie es gerne weiter.

Thomas Schultze