German Films: 35.000 Euro für Kinostart von "Der Fall Collini" in Frankreich

Am vergangenen Mittwoch ist Marco Kreuzpaintners Der Fall Collini" in den französischen Kinos gestartet. German Films unterstützt den Filmstart im Rahmen des 2005 gestarteten Förderprogramms "Distribution Support" aktuell mit einem Darlehen in Höhe von 35.000 Euro und damit der am höchsten aktuell vergebenen Summe. Insgesamt sind in der zweiten Sitzung des Vergabegremiums "Distribution Support" Fördermittel in Höhe von 252.400 Euro für 25 Kinostarts deutscher Filme im Ausland beschlossen worden.

Die Förderungen im Einzelnen:

Biene Maja - Das geheime Königreich" in Slowenien (Kinostart: 02.06.2022, Zuschuss: 5.000 Euro)

Blutsauger" in den USA (Kinostart: 29.07.2022, Zuschuss: 10.000 Euro)

"Blutsauger" in Österreich (Kinostart: 03.06.2022, Zuschuss: 2.000 Euro)

Das geheime Leben der Bäume" in Taiwan (Kinostart: 02.06.2022, Zuschuss: 9.000 Euro)

Das Glaszimmer" in Polen (Kinostart: 10.06.2022, Zuschuss: 8.000 Euro)

Das Vorspiel" in Kolumbien (Kinostart: 07.04.2022, Zuschuss: 2.500 Euro)

"Der Fall Collini" in Frankreich (Kinostart: 27.04.2022, Darlehen: 35.000 Euro)

Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing" in Polen (Kinostart: 01.07.2022, Darlehen: 22.500 Euro)

"Die Olchis -Willkommen in Schmuddelfing" in Portugal (Kinostart: 10.11.2022, Zuschuss: 8.450 Euro)

Die Schule der magischen Tiere" in Israel (Kinostart: 22.07.2022, Zuschuss: 10.000 Euro)

Fabian oder der Gang vor die Hunde" in Taiwan (Kinostart: 01.07.2022, Zuschuss: 9.000 Euro)

Futur Drei" in den Niederlanden (Kinostart: 16.06.2022, Zuschuss: 6.500 Euro)

"Glück" in Mexiko (Kinostart: 17.06.2022, Zuschuss: 6.000 Euro)

Große Freiheit" in den Niederlanden (Kinostart: 17.03.2022, Zuschuss: 9.000 Euro)

Herr Bachmann und seine Klasse" in Italien (Kinostart: 10.10.2022, Zuschuss: 9.000 Euro)

"Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft" in Polen (Kinostart: 15.04.2022, Zuschuss: 7.000 Euro)

Karlchen - Das große Geburtstagsabenteuer" in Ungarn (Kinostart: 14.07.2022, Zuschuss: 5.500 Euro)

Kokon"in den Niederlanden (Kinostart: 21.07.2022, Zuschuss: 4.500 Euro)

Le Prince" in Frankreich (Kinostart: 08.06.2022, Zuschuss: 10.000 Euro)

Mia and Me - Das Geheimnis von Centopia" in der Schweiz (Kinostart: 26.05.2022, Zuschuss: 6.000 Euro)

"Mia and Me - Das Geheimnis von Centopia" in Spanien und Andorra (Kinostart: 29.07.2022, Darlehen: 30.000 Euro)

"Peterchens Mondfahrt" in Südkorea (Kinostart: 10.06.2022, Zuschuss: 10.000 Euro)

Rabiye Kurnaz gegen George W in der Schweiz (Kinostart: 12.05.2022, Darlehen: 17.000 Euro)

"Schachnovelle" in Israel (Kinostart: 28.04.2022, Zuschuss: 7.500 Euro)

Stasikomödie" in der Schweiz (Kinostart: 19.05.2022, Zuschuss: 3.000 Euro)