Deutsche Filmförderungen stocken Ukraine-Hilfen auf

Bereits im März hatten die deutschen Filmförderungen einen Notfallfonds der "International Coalition for Filmmakers at Risk" mit 100.000 Euro unterstützt, nun stockt man den Beitrag um weitere 100.000 Euro auf. Veröffentlicht wurde auch eine erste Zwischenbilanz der Arbeit des Fonds.

Bereits Anfang März hatten die deutschen Filmförderungen ihre Solidarität mit ukrainischen Filmschaffenden demonstriert und einen kurzfristig von der International Coalition for Filmmakers at Risk (ICFR) eingerichteten Notfallfonds mit 100.000 Euro unterstützt.

Zur Arbeit des "Emergency Fund for Filmmakers" gibt es nun eine erste Zwischenbilanz; So hätten bislang 108 Filmschaffende in der Krisenregion mit kleinen Zuschüssen zwischen 500 Euro und 1.500 Euro vor Ort unterstützt werden können. Mit dem Geld wurden demnach etwa die Kosten für einen vorübergehenden Umzug oder Rechts- und Verwaltungsgebühren bezahlt.

Nachdem "angesichts der weiterhin prekären Lage nach wie vor dringend Hilfe benötigt" werde, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der deutschen Filmförderungen heißt, stellen diese nun weitere 100.000 Euro für den Fonds zur Verfügung. Das Geld komme dabei nicht nur Filmschaffenden in der Ukraine zugute, die sich aktuell in unmittelbarer Gefahr befänden - sondern auch offen gegen den Krieg auftretenden Filmemacher:innen in Russland und Belarus.

Mehr Infos zum Emergency Fund der ICFR finden Sie hier.