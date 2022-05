Neue Doppelspitze für Herstellungsleitung bei Endemol Shine

Als Head of Production wird Tobias Knips künftig bei Endemol Shine Germany für den Bereich Show & Factual verantworten. Wie das Unternehmen heute mitteilt, tritt er damit die Nachfolge von Frank Kott an, der das Unternehmen Ende Mai verlassen wird. Tim Hengesbach, mit dem Kott sein Anfang 2021 die Doppelspitze in der Herstellungsleitung bei Endemol Shine gebildet hatte, wird weiterhin für die Produktionen aus den Bereichen Doku & Reality verantwortlich sein.

Tobias Knips war zuletzt bei ProSieben als Produktionsleiter für das Erfolgsformat "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" verantwortlich gewesen und hatte zuvor bei der ehemaligen Talpa Germany (heute Bildergarten Entertainment) als Produktionsleiter Formate wie "The Voice of Germany", "The Voice Kids" und "The Voice Senior" betreut. Darüber hinaus hatte Knips bei fiktionalen Projekten mit Regisseur:innen wie Doris Dörrie, Dominik Graf, Dieter Wedel und Philipp Kadelbach zusammengearbeitet.

Über seine neue Aufgabe bei Endemol Shine sagt Tobias Knips: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Tim, dem gesamten Team von Endemol Shine und darauf, in neuer Funktion die Zukunft dieses Unternehmens mitgestalten und vorantreiben zu können. Endemol Shine ist mit ihrem Portfolio eines der renommiertesten Produktionshäuser Deutschlands und steckt als Mitglied der Banijay-Familie voller Innovationen."

Endemol-Shine-Germany-Geschäftsführer Fabian Tobias erklärt: "Ich freue mich sehr, Tobias Knips mit seiner langjährigen produktionellen TV-Erfahrung für unsere Herstellungsleitung gewinnen zu können. Tobias hat eine große Expertise in komplexen Großproduktionen wie 'Das Duell um die Welt' oder 'The Voice of Germany' und wird unsere Doppelspitze in der Herstellungsleitung mit Tim Hengesbach perfekt komplettieren. Willkommen bei Endemol Shine! Frank Kott danke ich für die vertrauensvolle und langjährige Zusammenarbeit und wünsche ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste."