Hilferuf des russischen Kinoverbands

Die Sanktionen wegen des russischen Vernichtungsfeldzuges in der Ukraine führen in Russland zu immer mehr Kinoschließungen. Der dortige Verband fordert nun dringend staatliche Hilfen ein - sonst gebe es bis zum Sommer "nichts mehr zu retten". Für Kritik an der russischen Führung, die die Schuld an der Situation trägt, ist in dem Schreiben erwartungsgemäß kein Platz.

Der Warner-Hit The Batman" mag zu den ersten Filmen gezählt haben, deren Russland-Start als Teil der Sanktionen wegen des Angriffs auf die Ukraine abgesagt wurden - sehen kann man ihn in einigen russischen Kinos aber wohl dennoch. Und nicht nur diesen westlichen Blockbuster: Wie die staatliche Nachrichtenagentur RIA Novosti berichtete, gibt es Meldungen über diverse Filme (darunter auch von Netflix, das sein Russland-Geschäft komplett ausgesetzt hat), die in einzelnen Kinos illegal zur Aufführung kommen.

Angeblich soll der russische Kinoverband - die Russian Association of Theater Owners - bereits ausdrücklich vor solchen Praktiken gewarnt haben, in einem aktuellen Appell an den Staat verweist man allerdings lediglich darauf, dass "Parallelimporte" kaum möglich seien, da Filme nicht mehr physisch ausgeliefert würden...

Dass sich der Verband - dessen ehemaliger Vorsitzender Oleg Berezin sich schon Ende Februar aus Protest gegen die russische Aggression von diesem Posten zurückgezogen hatte - um das Schicksal seiner Mitglieder sorgt, kommt natürlich nicht von ungefähr. So habe sich die Zahl der bespielten Leinwände zwischen Januar und April um über 35 Prozent verringert. Gegenüber dem März 2019 hätten die Umsätze im März 2022 um knapp 55 Prozent niedriger gelegen, bei den Besucherzahlen betrug das Minus fast 60 Prozent. Selbst gegenüber dem März 2021 lägen die Kinos um fast 45 bzw. knapp 50 Prozent zurück.

Derzeit sieht es nach Darstellung des Verbands so aus, als würde die extrem eingeschränkte Filmversorgung in den kommenden Wochen zu Boxoffice-Einbrüchen von mehr als 80 Prozent führen, wenigstens die Hälfte der Kinos sei akut von Schließung bedroht.

Zum kompletten Statement auf der Verbandsseite (in russischer Sprache)

Zwar hätten "russische Produzenten und Filmemacher erstmals die Möglichkeit, in einem völlig wettbewerbslosen Markt zu arbeiten", wie es der Verband in seinem Statement ausdrückt. Allerdings sei es "völlig unmöglich" die Menge an Filmen, die abgezogen worden seien, kurzfristig zu ersetzen.

Zwar habe man mit Studios aus Asien und Südamerika zusammengearbeitet und zahlreiche russische (bzw. sowjetische) Filme zur Wiederaufführung gebracht. Aber selbst die erfolgreicheren dieser Aktionen (unter anderem mit indischen und koreanischen Titeln) seien "Nischenangebote" geblieben, die nicht in der Lage seien, ein Massenpublikum vor die Leinwände zu holen. "Großes, spektakuläres russisches Kino" gebe es derzeit nicht; insgesamt sieht der Verband die aktuellen Maßnahmen als nicht ausreichend an, um mehr als zehn Prozent der Umsatzeinbußen zu kompensieren. Das maximal prognostizierte Einspielergebnis für lokale Produktionen in Russland belaufe sich für das Gesamtjahr 2022 auf (nach derzeitigem Kurs) umgerechnet etwa 85 Mio. Dollar.

Der Verband warnt, dass die Einstellung der Kinoarbeit automatisch massive Folgen für die gesamte Filmindustrie haben werde, da nur die Kinos Garant für die Schaffung große hochwertiger (und "ideologischer") Filme seien - und er erinnert daran, dass alleine rund 35.000 Menschen in Russland in den Kinos und weitere 20.000 in der Filmproduktion beschäftigt seien.

Eine Entscheidung über Hilfsmaßnahmen müsse innerhalb der nächsten 30 Tage getroffen werden, sonst werde es "bis Sommer niemanden mehr zu retten geben" und man werde eine Industrie verlieren, in deren Modernisierung der Staat über die vergangenen zehn Jahre hinweg mehr als 60 Mrd. Rubel (ca. 830 Mio. Dollar nach aktuellem Kurs) gesteckt habe. Eine Wiederherstellung der Filmindustrie nach deren Zusammenbruch jedenfalls werde, so die Mahnung, sehr viel mehr Mittel verschlingen als kurzfristige Hilfen zur Aufrechterhaltung des Betriebs. Dass der Kinoverband dabei keinen zeitlichen Rahmen setzt, liegt auf der Hand...