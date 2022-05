Jon Watts gibt "Fantastic Four" ab

Jon Watts benötigt eine Marvel-Pause. Nach drei erfolgreichen "Spider-Man"-Filmen will er doch nicht sofort wieder einen Film aus dem MCU-Universum inszenieren. Den Regieposten für "Fantastic Four" hat er deshalb abgegeben.

Jon Watts benötigt eine Marvel-Pause. Nach drei erfolgreichen "Spider-Man"-Filmen (der letzte, "No Way Home", wurde mit 1,9 Mrd. Dollar Boxoffice der sechsterfolgreichste Film aller Zeiten) will er doch nicht sofort wieder einen Film aus dem MCU-Universum inszenieren: Den 2020 bekanntgewordenen Regieposten bei "Fantastic Four" hat er nun abgesagt - im Einvernehmen mit Marvel-Chef Kevin Feige. Disney hatte sich das "Fantastic Four"-Franchise durch die Übernahme großer Teile von Fox gesichert.

Welchem Projekt sich Watts nun zuwendet, ist noch offen. Für Apple TV+ steht ein Thriller mit George Clooney und Brad Pitt an, den Watts nicht nur inszenieren sondern auch schreiben soll (wir berichteten). Auch als Prodzent beteiligt er sich, neben Clooneys Smokehouse Pictures und Pitts Plan B Entertainment.