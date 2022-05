Weltweite Meilensteine für "Tierwesen 3" und "Sonic 2"

"Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" und "Sonic the Hedgehog 2" haben am vergangenen Wochenende weltweit jeweils die Boxofficemarke von 300 Mio. Dollar geknackt.

Mit einem Einspiel von 25,8 Mio. Dollar - ein Minus von 35 Prozent im Vergleich zur Vorwoche - war Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" der erfolgreichste Film des Wochenendes außerhalb Nordamerikas. Insgesamt erfolgreichstes Territorium außerhalb Nordamerikas ist Japan (26,7 Mio. Dollar), gefolgt von Deutschland (25,7 Mio. Dollar), Großbritannien (23,7 Mio. Dollar), China (21,4 Mio. Dollar) und Frankreich (16,9 Mio. Dollar). Weltweit hat das dritte "Potter"-Prequel die 300-Mio.-Dollar-Marke geknackt und steht jetzt bei insgesamt 329,5 Mio. Dollar.

Ebenfalls über die weltweite 300-Mio.-Dollar-Marke schaffte es am vergangenen Wochenende Sonic the Hedgehog 2" (323,5 Mio. Dollar), der es außerhalb Nordamerikas auf 14,5 Mio. Dollar brachte - ein Minus von 40 Prozent im Vergleich zum Vorwochenende. Erfolgreichster Markt für das Sequel außerhalb Nordamerikas ist Großbritannien (28,1 Mio. Dollar).

Auch für The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt", der es außerhalb Nordamerikas am vergangenen Wochenende auf ein Einspiel von 10,5 Mio. Dollar (weltweit, gesamt: 149 Mio. Dollar) brachte, ist Großbritannien (9,2 Mio. Dollar) der erfolgreichste Markt außerhalb Nordamerikas.

Die neue Nummer eins in Großbritannien ist indes der neu gestartete Downton Abbey II: Eine neue Ära", der es außerhalb Nordamerikas insgesamt am vergangenen Wochenende auf 9,3 Mio. Dollar brachte. Auf neun Mio. Dollar brachte es die Nummer eins der US-Kinocharts, Die Gangster Gang", der in China, wo aufgrund der Coronapandemie ein Großteil der Kinos geschlossen ist, an seinem Startwochenende 4,53 Mio. Dollar einspielte. Weltweit gelang "Die Gangster Gang" weltweit der Sprung über die 100-Mio.-Dollar-Marke auf 118,7 Mio. Dollar.