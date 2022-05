Einschaltquoten: Starker Franken-"Tatort"

Mit 9,36 Mio. Zuschauern (MA: 29,7 Prozent) erzielte der von Hager Moss produzierte Franken-Tatort: Warum" im Ersten gestern die größte Reichweite des gesamten Wochenendes. Im ZDF kam die Folge Freischwimmer" aus der "Ella Schön"-Reihe gestern auf 4,21 Mio. Zuschauer (MA: 13,4 Prozent) und lag damit gut 100.000 Zuschauer und einen halben Prozentpunkt über dem Wert des Staffelauftakts in der Vorwoche.

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der "Tatort" gestern auf einen Marktanteil von 25 Prozent und war damit auch in dieser Zielgruppe die klare Nummer eins in der Primetime; für "Ella Schön" hatten sich 7,1 Prozent aus dieser Zielgruppe entschieden gehabt. Erfolgreichstes privates Programm in der gestrigen Primetime in dieser Zielgruppe war eine weitere Folge der RTL-Show "Ninja Warriors Germany - Allstars", die mit 9,4 Prozent auf Vorwochenniveau lag. ProSieben konnte das sendergruppeninterne Filmduell gestern Abend mit "3 Engel für Charlie" (8,4 Prozent) gegen Sat1 (Der Junge muss an die frische Luft"; 6,5 Prozent) für sich entscheiden. Dazwischen schob sich nach Marktanteilen im 14/49-Ranking noch die Vox-Show "Grill den Henssler" (7,1 Prozent).

Unter der Fünf-Prozent-Marke lagen gestern Die Simpsons - Der Film" (4,1 Prozent) bei Kabel eins und der Horrorthriller Happy Deathday" (3,2 Prozent) bei RTLZWEI.

Am Samstagabend war die ProSieben-Show "Schlag den Star" mit dem nach Senderanlagen besten Wert seit acht Ausgaben von 16,9 Prozent das beliebteste Programm bei den 14- bis 49-Jährigen gewesen. Die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" hatte mit 8,3 Prozent trotz eines Plus' von rund zwei Prozentpunkten gegenüber der Vorwoche deutlich das Nachsehen gehabt - auch gegenüber der ARD-Show "Frag doch mal die Maus" (12,5 Prozent), die insgesamt auf 3,31 Mio. Zuschauer (MA: 14,2 Prozent) gekommen war. Dies reichte allerdings nicht zum Gesamtsieg am Samstagabend. Dieser war an die Folge Goldrausch" aus der ZDF-Krimireihe "Kommissarin Lucas" (5,59 Mio. Zuschauer / MA: 22,4 Prozent) gegangen. Die anschließende Folge der Krimireihe Die Chefin" war auf 4,26 Mio. Zuschauer (MA: 18 Prozent) gekommen.

Auch am Freitagabend hatte mit Der Alte" (4,95 Mio. Zuschauer / MA: 18,3 Prozent) eine ZDF-Krimireihe die Nase vorne gehabt. Für den ARD-Freitagsfilm "Zimmer mit Stall: Über alle Berge" hatten sich 3,41 Mio. Zuschauer (MA: 12,6 Prozent) entschieden gehabt. Ein Wert, der von "Let's dance" (3,7 Mio. Zuschauer / MA: 15,5 Prozent) noch übertroffen worden war. Die RTL-Tanzshow war mit 18,9 Prozent - ein leichtes Plus im Vergleich zur Vorwoche - der Primetimesieger bei den 14- bis 49-Jährigen am Freitag gewesen.