Rainer Beaujean sieht ProSiebenSat.1 "als absolut unabhängiges Unternehmen"

Am 5. Mai findet die jährliche Hauptversammlung von ProSiebenSat1 Media SE statt. Zeit also, dass sich CEO Rainer Beaujean traditionell ein paar Tage vorher bei der "Süddeutschen Zeitung" meldet. "Ich sehe ProSiebenSat.1 als absolut unabhängiges Unternehmen, das aus sich selbst heraus wächst", heißt es da von seiner Seite unter anderem in der Montagsausgabe.

Hintergrund dieser Aussage ist wie die vergangenen Jahre auch der zunehmende Aktienanteil von Media for Europe (MFE). Laut eigenen Angaben steht das Unternehmen, bei dem die Berlusconi-Familie das Sagen hat, mittlerweile bei mehr als 25 Prozent bei ProSiebenSat.1. MFE äußerte sich erst neulich dezidiert zum angestrebten neuen Aufsichtsrat des deutschen Unternehmens. Die Italiener sagten ihre Unterstützung für Andreas Wiele als kommenden Aufsichtsratvorsitzenden zu, enthielten sich aber eines Urteils zu anderen vorgeschlagenen Kandidaten. MFE wünschte sich zukünftig vor allem mehr Transparenz bei solchen Entscheidungen.

"Wir würden gerne von Media for Europe erfahren, wie ihre Pläne für einen paneuropäischen Medienkonzern konkret aussehen und welchen Mehrwert das für alle unsere Stakeholder hätte, für Zuschauer, Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre, die Öffentlichkeit", sagte jetzt Beaujean in der SZ. "Bis jetzt ist für uns klar: Wir schaffen alleine sehr viel Wert."

Media for Europe träumt in der Tat von einem europäischen Medienkonzern. Der Kauf von Channel 4 in Großbritannien befindet sich da genauso in der Spekulationsblase wie die Zusammenarbeit mit Vivendi in Frankreich. Beaujean sieht aber keine großen Synergieeffekte bei einem potenziellen Zusammenschluss und beispielsweise dem Einkauf von Inhalten bei US-Studios.

Auf das Angebot eines Platzes im ProSiebenSat.1-Aufsichtsrat sei MFE laut Beaujean nicht eingegangen. Vergangenes Jahr gab es noch Medienberichte, dass die Italiener daran arbeiteten, drei eigene Vertreter dort unterzubringen. ProSiebenSat.1 plant derweil bekanntlich mit Rainer Beaujean um weitere fünf Jahre als CEO.