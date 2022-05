"Stories From the Sea" gewinnt Local Artists-Wettbewerb in Linz

Gestern wurden die Preise beim Crossing Europe Filmfestival in Linz vergeben. In der Sektion "Competition Fiction" für erste und zweite europäische Langfilmspielfilme gewann "Cicha Ziemia" ("Silent Land") von Aga Woszczynska den Crossing Europe Award und der belgische Beitrag "Un monde" von Laura Wandel den Publikumspreis. Beide Auszeichnungen sind mit je 5000 Euro dotiert. Im Dokumentarfilmwettbewerb setzte sich "Tvornice radnicima" ("Factory to the Workers") von Srdan Kovacevic durch. Auch hier beträgt das Preisgeld 5000 Euro. Der Crossing Europe Award - Yaaas! Jugendjury mit 3000 Euro ging an den schweizerisch-deutschen Beitrag "Youth Topia" von Dennis Stormer und den mit 5000 Euro dotierten Wettbewerb der Local Artists gewann "Stories From the Sea" von Jola Wieczorek. Hier wurde auch Leni Grubers und Alex Reinbergs "Hollywood" geehrt, mit einem Gutschein über 2000 Euro der The Grand Post - Audio & Picture Post Production.

Das diesjährige Festival war das erste unter neuer Leitung, nachdem Christine Dollhofer zum Filmfonds Wien wechselte: Sabine Gebetsroither und Katharina Riedler haben die Leitung als Doppelspitze seit Oktober 2021 inne.