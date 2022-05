TV-Monatsmarktanteile: Das Erste verkürzt Abstand aufs ZDF, RTL büßt in Zielgruppe ein

Das ZDF und RTL blieben auch im April Marktführer beim Gesamtpublikum bzw. den 14- bis 49-Jährigen; die jeweils Zweitplatzierten konnten den Abstand aber verringern.

So lag das ZDF im April mit einem Gesamtmarktanteil von 13,6 Prozent 1,1 Prozentpunkte unter dem Wert vom von Sondersendungen über den Krieg in der Ukraine dominierten März und 0,2 Prozentpunkte unter dem Wert vom April 2021. Das Erste büßte im Vergleich zum März 2022 lediglich 0,7 Prozentpunkte ein, konnte im Vergleich zum April 2021 sogar 0,3 Prozentpunkte zulegen und kam auf einem Marktanteil von 11,6 Prozent. Mit dem "Tatort: Alles was recht ist" verzeichnete das Erste bereits am ersten Aprilwochenende mit rund neuneinhalb Mio. Zuschauern die größte Gesamtreichweite des Monats.

Bei den 14- bis 49-Jährigen konnte RTL die Marktführerschaft zwar auch im April behaupten, das zweitplatzierte ProSieben konnte den Abstand aber erneut verkürzen. RTL blieb mit 9,6 Prozent erneut im einstelligen Bereich und büßte als einziger großer Privatsender im Vergleich zum März Marktanteile - 0,2 Prozentpunkte - ein; im Vergleich zum April 2021 lag das Minus gar bei einem Prozentpunkt. Da halfen auch Marktanteile von teils deutlich mehr als 20 Prozent für die Übertragungen der Europa-League-Spiele der Frankfurter Eintracht gegen den FC Barcelona und West Ham United nicht. Während die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" deutlich schwächelte, konnte sich ProSieben auf seine Shows wie "The Masked Singer" und "Germany' Next Topmodel" verlassen und lag im April bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Marktanteil von 8,9 Prozent um 0,3 Prozentpunkte über dem März 2022, aber um 0,4 Prozentpunkte unter dem April 2021. Der Abstand auf Zielgruppenprimus RTL beträgt damit nur noch 0,7 Prozentpunkte.

0,3 Prozentpunkte gegenüber dem März 2022 und einen halben Prozentpunkt gegenüber dem April 2021 zulegen konnte Vox, das im April vor allem mit der Gründershow "Die Höhle der Löwen" punkten konnte und mit 7,3 Prozent den besten Marktanteil seit gut einem halben Jahr erzielte. Den größten Zuwachs im Vergleich zum allerdings sehr schwachen März 2022 von einem halben Prozentpunkt erzielte Sat1, das mit 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber um 0,4 Prozentpunkte unter dem Wert des April 2021 lag. Kabel eins konnte sich im April 2022 sowohl im Vergleich zum Vormonat (plus 0,4 Prozentpunkte) als auch zum Vorjahresmonat (plus 0,1 Prozentpunkte) verbessern und vergrößerte den Abstand auf RTLZWEI (4,4 Prozent; vgl. März 2022: plus 0,2 Prozentpunkte; vgl. April 2021: minus 0,2 Prozentpunkte) mit 4,7 Prozentpunkten minimal.