Kinocharts USA: Luftholen vor "Dr. Strange"

Fünfmal schlafen noch, dann startet "Dr. Strange in the Multiverse of Madness" in den US-Kinos. Das heißt aber auch, dass sich im Vorfeld niemand mehr getraut hat, einen größeren Titel zu starten und man ein ruhiges Wochenende in den Kinos verlebte.

Fünfmal schlafen noch, dann startet Doctor Strange in the Multiverse of Madness" in den US-Kinos: Das aktuelle Tracking lässt einen Start zwischen 150 und 200 Mio. Dollar erwarten - der beste Start eines Films in der Corona-Ära. Das heißt aber auch, dass sich im Vorfeld niemand mehr getraut hat, einen größeren Titel zu starten und man ein ruhiges Wochenende in den Kinos verlebte. Nummer eins ist unverändert Die Gangster Gang", der am zweiten Wochenende bei einem Minus von 40 Prozent bei 16,1 Mio. Dollar Kasse landet und gesamt 44,4 Mio. Dollar vermelden kann.

Dahinter geht es weiter mit Familienware: Sonic the Hedgehog 2" kann sein Gesamtergebnis nach 11,3 Mio. Dollar Umsatz am vierten Wochenende auf mehr als beachtliche 160,9 Mio. Dollar schrauben und liegt damit bereits deutlich über dem Gesamtergebnis von Sonic the Hedgehog", dem letzten Kinohit vor Corona, der gesamt auf 145 Mio. Dollar Umsatz gekommen war. Der in den USA eher weniger nachgefragte Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" schaffte es auf ein drittes Wochenende mit 8,3 Mio. Dollar, womit das Gesamtergebnis auf 79,5 Mio. Dollar geschraubt werden konnte.

The Northman" schaffte ein zweites Wochenende mit 6,3 Mio. Dollar und hat gesamt 22,8 Mio. Dollar Boxoffice vorzuweisen. Sensationell hält sich Everything Everywhere All At Once", der am sechsten Wochenende nur zwei Prozent abbaute und nach 5,5 Mio. Dollar von Freitag bis Sonntag gesamt bereits 35,5 Mio. Dollar Umsatz vorweisen kann.