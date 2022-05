Waltraud Grausgruber: "Animationsfilm als gesellschaftspolitisches Medium"

Waltraud Grausgruber kuratierte drei Programme unter der Überschrift Superwomen - Women in Animation beim Trickfilm-Festival Stuttgart. Wir sprachen mit der Leiterin des Festivals Tricky Women/Tricky Realities über die Situation von Frauen in der Animationsbranche und ihre spezifische Themen.

Wie ist die aktuelle Situation für Animationsfilmemacherinnen? Inwieweit stellt sie sich anders dar als für die Kolleginnen beim Realfilm?

WALTRAUD GRAUSGRUBER: Zwischen den Animationsfilmemacherinnen und ihren männlichen Kollegen besteht im kommerziellen Bereich ähnlich wie im Realfilm noch ein starkes Missverhältnis. Frauen wird viel seltener zugetraut, Filme mit hohem Budget zu realisieren - eine Art "unconscious bias". Laut einer Studie aus den USA von USC Annenberg in Zusammenarbeit mit Women in Animation von 2019 ist der Anteil von Regisseurinnen unter den 120 erfolgreichsten Animationsfilmen, die von 2007 bis 2018 starteten, nur drei Prozent. Beim "Produced by"-Credit sieht es besser aus. Dort ist der Anteil von Frauen bei 37 Prozent, deutlich mehr als beim Realfilm, wo er bei nur 15 Prozent liegt. Nur 17 Prozent ist der Anteil von Frauen mit dem Credit "Created by" unter den 100 erfolgreichsten Animationsserien im gleichen Zeitraum. Mittlerweile stellen Frauen in dern Filmhochschulen klar die Mehrheit, somit muss sich in Zukunft Einiges ändern. Aber Vorurteile halten sich im weiterhin patriarchal geprägten System hartnäckig. Beim künstlerischen Film ist die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern weniger stark ausgeprägt. Aktuell tut sich gerade sehr viel, sogar Disney, Netflix u.a. haben Diversität bei den Themen und Charakteren entdeckt, das dürfte sich auch kommerziell rechnen.

Auch wenn man weiter in die Geschichte zurückgeht, sind wenige Frauen heute bekannt bzw. wenn sie mit Männern zusammenarbeiteten, wurden sie oft nicht genannt. Aber es gibt die Frauen, die Trickfilmgeschichte geschrieben haben! Mein Auftrag bei den von mir kuratierten Programmen für das IFTS war, die Highlights der letzten 20 Jahre vorzustellen. Es war gleichzeitig eine Ehre und eine schwierige Aufgabe für mich. Denn es hätte viel mehr als die drei Programme gebraucht, um der inhaltlichen und visuellen Vielfalt weiblichen Filmschaffens, den unbegrenzten Möglichkeiten im Animationsfilm gerecht zu werden.

Welche Themen treiben die Filmemacherinnen besonders um?

WALTRAUD GRAUSGRUBER: Grundsätzlich sprechen Frauen gesellschaftspolitische Themen besonders oft an, erkunden und veranschaulichen Missverhältnisse. Es geht in ihren Filmen um den Körper, um Lust, Body Awareness, Anorexie, auch um Missbrauch und gesellschaftliche Tabus. Die Filme stellen stereotype Rollenbilder in Frage. Ich sehe den Animationsfilm als gesellschaftspolitisches und philosophisches Medium, in dem komplexe Inhalte wie Geschlechtergerechtigkeit in wenigen Minuten auf den Punkt gebracht werden. Vieles, was nicht ausgesprochen werden kann oder sich nicht in Worte fassen lässt, kann im Animationsfilm ausgedrückt werden.

Nennen Sie bitte ein paar konkrete Beispiele.

WALTRAUD GRAUSGRUBER: In "Ask for me", einer Sandanimation aus Venezuela von Begoña Vicario geht es um Organhandel. Ein Klassiker ist auch Anita Killis norwegischer Film "Sinna Mann" über häusliche Gewalt, dieser Film wird mittlerweile bereits oft von Beratungsstellen für Kinder und ihre Familien eingesetzt. Seung-hee Kim erzählt im ganz einfach gezeichneten "Tiger & Ox" von einer alleinerziehenden Mutter und ihrer Tochter und den Anfeindungen, denen sie ausgesetzt ist. In acht Minuten wird hier die Komplexität der südkoreanischen Gesellschaft kommuniziert. Er ist einer meiner Lieblingsfilme aus den drei Programmen. Die schwedische Knetanimation "Moms on Fire" von Joanna Rytel erzählt einmal ganz anders von Mutterschaft und bricht alle Tabus und Klischees. Darin freuen sich zwei hochschwangere Frauen überhaupt nicht auf die bevorstehende Geburt. Zur Mutterschaft gibt es noch äusserst viele stereotype Vorstellungen. Natürlich präsentieren wir auch Filme, die einfach nur Spaß machen. Signe Baumane erzählt in "Teat Beat of Sex" von Schamhaaren und Orgasmus. Diese Arbeiten sind lustvoll und zeitlos aktuell.

Welches Thema ist vielleicht besonders aktuell?

WALTRAUD GRAUSGRUBER: Eine ganze Reihe von Filmen beschäftigen sich mit intergenerationalem Trauma, erzählen von den Nachkommen von Holocaustüberlebenden oder den indigenen Bevölkerungen in Australien und Südamerika. Das Thema haben wir bei dem von mir geleiteten Festival Tricky Women/Tricky Realities im März in mehreren Veranstaltungen aufgegriffen. Anna Maria Vallejo aus Kolumbien, die in Weimar lebt, sprach über "Song of the Flies", in dem mehrere kolumbianische Künstlerinnen sich mit der immer wiederkehrenden Gewalt in ihrem Land auseinandersetzen. Bald werden sicher auch die Pandemie-bedingten Themen wie Vereinzelung, das Fehlen von Berührung bzw. die durch die Pandemie angestoßenen, gesellschaftspolitischen Veränderungen verstärkt aufgegriffen werden. Animationsfilm ist kein schnelles Medium, aber immer am Puls der Zeit.

Die Fragen stellte Heike Angermaier