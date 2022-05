Arx Anima bereitet "Monster Mia" und "Operation Oma" vor

Arx Anima ist ein Pionier im österreichischen Markt. In zehn Jahren entwickelte sich die kleine Animations- und VFX-Schmiede im Werbemarkt zur Film- und Serienproduktion. Die Wiener stellen sich im Rahmen des Fokus Austria beim Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart vor und sind mit dem Serienprojekt "Lottie" bei den Animation Production Days.

Dunja Bernatzky und Christoph Staber gründeten die Animations- und VFX-Schmiede 2011. Sie fingen mit Werbung und Gametrailern an. Für den slowenischen Gameentwickler Outfit 7 stellten sie die voll animierten Trailer zur Gamesapp "Talking Tom & Friends" her. Später realisierten sie ein Musikvideo mit den Figuren von "Talking Tom", das bei YouTube reüssierte. "Die Verantwortlichen von Outfit 7 fragten uns, ob wir uns auch eine Serie zu ihrer Marke zutrauen würden und wir sagten ja klar - nicht wissend, was da auf uns zukommt", sagt Bernatzky lachend über den ersten großen Produktionsauftrag. Der umfasste drei Staffeln über drei Jahre mit jeweils 52 Folgen à elf Minuten. "Wir haben wahnsinnig viel gelernt und am Ende die Serie als One Stop Studio von der Idee über das Script bis hin zur Post und dem finalen Deliveryfile bei Arx Anima betreut, was sehr selten in Europa ist", führt Bernatzky aus. Die Folgen wurden wöchentlich auf Youtube gezeigt und avancierten 2014 im Kernmarkt USA zu Hits. Headautor war Tom Martin, der über drei Staffeln Showrunner und Executive Producer etlicher Folgen von "Die Simpsons" war schrieb und produzierte. Zum Cast gehörten Colin Hanks als die Stimme von Kater Tom sowie "Spongebob"-Sprecher Tom Kenny.

Erste Spielfilmprojekte für Arx Anima als Serviceproduktion waren Der kleine Rabe Socke - Suche nach dem verlorenen Schatz", der 2019 in die Kinos kam und auch im Programm des Trickfilmfestivals in Stuttgart ist, und "Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen", der Anfang 2020 während der Pandemie startete. Bei Die Häschenschule - Der große Eierklau", der seit einigen Wochen in den Kinos in Deutschland und Österreich und seit zwei Wochen auch in Frankreich zu sehen ist, firmiert Arx Anima erstmals als Koproduzent eines Kinofilms und ist für den Look verantwortlich. Außerdem realisierte man eine österreichische Dialektfassung. Der Film, der wie "Rabe Socke" und "Heinzels" in Zusammenarbeit mit Akkord Film entstand, verzeichnet im deutschen Kino bereits rund 400.000 Besucher und in Österreich über 100.000.

Als majoritärer Partner agiert Arx Anima nun erstmals beim Kinofilm Monster Mia" bzw. "Monstrous Mia" über ein Mädchen, das Monster liebt. "Wir sind überhaupt die erste majoritär österreichisch-europäische Koproduktion bei einem Animationsfilm", sagt Staber und ergänzt: "bei der drei Länder substanziell beitragen". Spanischer Partner ist das im vergangenen Jahr gegründete Jointventure mit Nico Matji Lightbox Animation Studios, Arx Light, mit der man regelmäßig Spielfilmprojekte auf die Beine stellen will. Lightbox hat sich mit der Filmreihe Tadeo Jones" bereits eine Marke aufgebaut. Die dritte abendfüllende Abenteuerkomödie soll in diesem Sommer über Paramount in den Kinos landen. Deutscher Partner bei "Monster Mia" ist die Stuttgarter Mark13 des erfahrenen Duos Holger Weiss und Dominique Schuchmann, die seit 1999 aktiv sind. Ursprünglich hat man das Projekt mit Ulysses Film gemeinsam entwickelt. "Monster Mia" soll zu Halloween 2025 in den Kinos landen. Verena Fels, die "Rabe Socke 3" inszenierte, führt mit dem Koregisseur Rene Weinber Regie. Die Kinderbuchautorin Katharina Reschke, die für Das Sandmännchen - Abenteuer im Traumland" gemeinsam mit Jan Strathmann ausgezeichnet wurde, und Jasmina Kallay schreiben das Drehbuch nach der Buchreihe "Monstrous Maud". Die Finanzierung ist von österreichischer und spanischer Seite abgeschlossen. Deutsche Förderungen stehen noch aus.

"Wir sind in Sieben-Meilen-Stiefeln unterwegs", kommentiert Bernatzky die Entwicklung ihrer Firma, die ihren Fokus längst auf Spielfilm- und Serienprojekte verlegt hat. Mit der Koproduktion Die Heinzels 2", die bereits 2024 fertiggestellt sein soll, befindet sich ein weiterer Kinofilm in der Finanzierung. In der Entwicklung befinden sich eine ganze Reihe von Projekten. Geplant ist u.a. Geschichten vom Franz" nach Christine Nöstlingers Kinderbucherfolg als Serie zu adaptieren. "Hier konnnten wir den fantastischen Showrunner Jan Lachauer, welcher ein Riesenfan der Buchreihe ist, gewinnen", so Staber. Lachauer ist vielfach preisgekrönt und Oscar-nominiert für die Kurzfilme "Room in the Broom" und Revolting Rhymes". Eine Realfilmadaption der "Geschichten vom Franz" läuft gerade in den deutschen und österreichischen Kinos. Außerdem wird eine Serie nach einer Idee von Bernatzky, die sie als Zwölfjährige hatte, vorangetrieben. Zu "Lottie" um ein Mädchen mit einer Spinne als Haustier gibt es bereits Pitch Bible, Animatic, Proof of Concept in 3D, Drehbücher für die ersten drei Folgen und ein Plüschtier. Arx Anima nimmt mit "Lottie" bei den Animation Production Days teil. "Sie bieten eine super Möglichkeit, das Projekt innerhalb kürzester Zeit sehr vielen Branchenleuten aus den verschiedensten Bereichen zu pitchen", sagt Staber, "Speeddating", fasst Bernatzky zusammen. Staber lobt die hochkarätige Besetzung der APD und beschreibt sie als eines der effizientesten Formate im internationalen Markt.

Als Grund dafür, dass sich ihre Firma so schnell entwickelte, führen die beiden Gründer an, dass sie in einer harten Schule lernten, fokussiert und effektiv zu arbeiten. Genauer: Arbeitsprozesse schneller und flexibler zu gestalten, indem sie nach dem Grundsatz vorgehen, bei den Überlegungen bei Null, mit einem weißen Papier zu beginnen und sich nicht an eine vorgefertigte Linie zu halten. "Wir probieren viel aus", so Bernatzky und Staber führt aus: "Wir suchen immer und überall nach dem einen Prozent, um das wir etwas besser machen können" so Staber, der betont: "Wir wollen uns diesen Pioniergeist und die Startup-Mentalität auch in der Zukunft bewahren." Die harte Schule war die Herstellung der eingangs erwähnten "Talking Tom"-Serie, bei der man anfangs bei einigen Episoden Animation, Lightning, Compositing und Rendering teils nach Asien abgab, die dritte Staffel aber komplett selbst umsetzte. "Beim Outsourcen gab es zu große Reibungsverluste", so Bernatzky, sei es beim Arbeiten mit verschiedenen Technologien oder bei der Abstimmung bei den Abläufen. Mit vier Vollzeitprogrammierern vor Ort können sie nun etwa eine bestimmte Software auf das gewünschte Format anpassen. Das Pipeline-Team von Arx Anima hält inzwischen Vorträge auf diversen internationalen Konferenzen zum Thema Workflow und Pipeline. "Mit flexiblen und effizienten Workflows erreichen wir in Europa die selbe Qualität wie Hollywood mit einem Vielfachen des Geldes", so Staber.

Effizienteres Arbeiten, eine Auslastung der Firma ermöglicht auch ihre Strukturierung in vier Bereiche mit jeweils eigener Leitung. "Während der Herstellung von "Talking Tom" war die gesamte Firma mit 90 Leuten in Österreich und 150 anderswo auf ein einziges Projekt konzentriert", sagt Bernatzky. Nun gibt es neben der Spielfilm- und Serienherstellung, den Bereich Special Formats, in dem kleinere Projekte wie VFX für Kunstinstallationen, Werbung, Games oder auch für Filme wie Ruth Beckermanns Dokumentarfilm Mutzenbacher" zusammengefasst sind. Drittes Standbein sind große VFX-Aufträge wie beim ersten großen österreichischen Science-Fiction-Film Rubikon" von Regisseurin und Autorin Magdalena Lauritsch und den Firmen Graf Film und Samsara Film. "Auf die VFX sind wir sehr stolz, sie sind auf internationalem Toplevel", so Staben. Der erfahrene Franz Brandstätter agierte als VFX Supervisor. Das vierte Standbein der Firma ist der Aufbau von IPs. Neben "Monster Mia" entwickelt Arx Anima etwa nach einer Originalidee "Mission Granny" bzw. Operation Oma" um eine ehemalige Agentin, die gekidnappt wird und deren Enkel sie retten wollen. Schauplatz ist Wien. Loredana Rehekampff und Andreas Schmied von Samsara Film sind Partner. "Die Film- und Serienproduktion ist vom Volumen her die größte Unit. Sie ist das riesige Containerschiff, das langsam unterwegs ist, aber viel liefert. Allein der Dreh eines Kinoanimationsfilmes dauert ja zwei Jahre. Während Werbung das kleine Schnellboot ist, das viel weniger Zeit in Anspruch nimmt. Ein Kinofilm braucht 1500 Shots, eine Werbung drei", veranschaulicht Staber und ergänzt: "Die verschiedenen Units befruchten sich gegenseitig." Was u.a. Workflow, Technologie und auch manche Mitarbeiter betrifft, die die Units wechseln. Zur hauseigenen Technologie gehört u.a. ein Motion-Capture-Studio mit Echtzeit-Rendering mit Gameengines.

"Die Häschenschule 2" entstand während der Pandemie ebenso wie "Rubikon", dessen VFX komplett remote umgesetzt wurden. "Wir haben unseren Workflow schon seit 2014 für remote optimiert und waren entsprechend vorbereitet, als die Pandemie kam. Bei der Infrastruktur mussten wir für Corona aber noch kräftig aufrüsten. Wir haben die Stadt aufgraben und Glasfaser legen lassen. Das außerordentlich schnelle Genehmigungsverfahren ging bis zum Büro des Wiener Bürgermeisters", so Bernatzky und Staber ergänzt: "Wir haben eine Renderfarm im Keller, die drei Terabyte am Tag produziert. Solche Datenmengen braucht, glaube ich, keine andere Firma in Wien."

Heike Angermaier