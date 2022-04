KiKA: Kinofilm-Premiere zum Geburtstag

Die Animationsserie "Yakari" gehört seit vielen Jahren zum festen Bestandteil des KiKA-Programms. schon seit vielen Jahren im täglichen Angebot. Nun zeigt der Kinderkanal von ARD und ZDF, der dieser Tage sein 25-jähriges Jubiläum feiert - quasi als Geburtstagsprogrammierung am heutigen 29. April um 19.30 Uhr Yakari - Der Kinofilm". Die internationale Koproduktion von Wunderwerk und dem WDR als Partnersender kam am 29. Oktober 2020 in die deutschen Kinos und schaffte die stattliche Zahl von über 150.000 Besucher:innen.

Der Animationsfilm um den kleinen Sioux, der das Wildpferd Kleiner Donner zähmen möchte, läuft in der Programmreihe "Lollywood" und ist auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.