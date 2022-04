CINEMACON Tag 4: Lionsgate lässt John Wick brüllen

Traditionell bildet die Präsentation von Lionsgate den Abschluss der CinemaCon - alles eine Nummer kleiner, aber allemal mit attraktivem Produkt. So auch in diesem Jahr. Wie auch nicht, wenn man endlich Material aus "John Wick 4" zeigen kann?

Es ist gar nicht so schlecht, wenn man nach all den gigantomanischen Präsentationen auf der CinemaCon zum Abschluss mit einer Vorstellung aus der Kinowoche in Las Vegas entlassen, bei der insgesamt etwas kleinere Brötchen gebacken werden. Lionsgate weiß das. Lionsgate weiß aber auch, dass sie als kleineres Studios auch über hinreichend Punch verfügen und die nötigen Marken und IPs dafür haben. Das war in diesem Jahr nicht anders. Und man profitierte von der sensationell guten Laune, die Top Gun: Maverick" in der vorhergehenden Präsentation von Paramount gemacht hatte.

Man beließ es auch bei insgesamt nur einer Handvoll Projekten, die von dem in den USA überaus populären Standup-Comedian Sebastian Maniscalco auf launige und manchmal überaus freche Weise vorgestellt wurden. Er hatte selbst Karten im Spiel: Nach Nebenrollen in Green Book" und The Irishman" gibt er sein Debüt als Hauptdarsteller mit der autobiographischen Komödie About My Father", der hier von Robert De Niro gespielt wird. Der Auftritt von De Niro an der Seite der Kolleginnen Leslie Bibb und Kim Cattrall war denn auch einer der großen Höhepunkte der Show.

Davor hatte bereits erstes Filmmaterial aus der lange überfälligen Verfilmung des Buchklassikers "Are You There, God? It's Me, Margaret" von Judy Blume, das von Rachel McAdams und Abby Ryder Fortson vorgestellt wurde, für viel Applaus gesorgt. Zudem wird mit "The Expendables 4" die Actiongemeinde bedient. Im Mittelpunkt der fortgesetzten Abenteuer des Söldnertrupps stehen nun Jason Statham und Curtis Jackson, aber auch Tony Jaa, Dolph Lundgren und natürlich Sylvester Stallone sind mit von der Partie.

Stichwort Action: Das große Ding bei Lionsgate ist in diesem Jahr "John Wick 4", der bislang aufwändigste Teil des Franchise, das von der Grundidee an bei dem Studio entwickelt und aufgebaut wurde. Ein sympathisch grundentspannter Keanu Reeves und sein Regisseur Chad Stahelski nahmen den Beifall gerne entgegen. Der erste Trailer ist die erwartete Wucht. Mehr Beifall erhielt indes die Ankündigung, die man sich für ganz zum Schluss aufgespart hatte: Das "Tribute von Panem"-Franchise wird fortgesetzt. Das Prequel "The Ballad of Songbirds and Snakes", wieder inszeniert von Francis Lawrence, wird am 17. November 2023 vom Stapel laufen.

Aus Las Vegas berichtet Thomas Schultze.