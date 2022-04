Amazon Prime Video setzt auf Indien

Amazon Prime Video hat auf seiner ersten Showcase-Veranstaltung in Mumbai über 40 neue Titel in Hindi, Tamil und Telugu angekündigt, darunter Originalserien, Originalfilme und Koproduktionen.

Um auf dem indischen Markt wettbewerbsfähig zu sein, hat Amazon Prime Video am 28. April ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Im Rahmen seiner ersten "Prime Video Presents India" Showcase-Veranstaltung in Mumbai wurden 40 neue Titel in Hindi, Tamil und Telugu angekündigt, die in den nächsten 24 Monaten herausgebracht werden sollen. Dabei handelt es sich um Originalserien, Originalfilme und Koproduktionen, die direkt über den Prime-Dienst veröffentlicht werden. Die Inhalte basieren auf mehrjährigen Lizenzvereinbarungen sowie Koproduktionen mit laut Amazon "einigen der größten und erfolgreichsten Studios Indiens".

Außerdem kündigte Amazon an, seine Investitionen für Prime Video India in den nächsten fünf Jahren mehr als verdoppeln zu wollen.

Die kommenden Amazon-Originals umfassen Thriller, Action, Dramen, Komödien, Romanzen und erstmals auch Inhalte für Horrorfans. Dazu kommen Dokudramen und unscripted content.

Nach der Einführung von Prime Video Channels im vergangenen Jahr hat Amazon zeitgleich zum Showcase den Prime Video Store für transaktionale Abrufe (TVoD) in Indien eingeführt. Der TVoD-Verleihservice steht allen Prime-Mitgliedern, aber wie andernorts auch, allen Nicht-Prime-Mitgliedern zur Verfügung.

"In den letzten fünf Jahren haben wir ein starkes Angebot an lokal produzierten Inhalten in verschiedenen Sprachen aufgebaut, das die vielfältigen Unterhaltungsbedürfnisse der indischen Kunden optimal bedient. Mit verbessertem Zugang und Vertrieb haben wir dazu beigetragen, dass diese großartigen Geschichten in Indien und auf der ganzen Welt weit verbreitet werden. Wir haben eine Schlüsselrolle dabei gespielt, die Sprachpalette der indischen Kunden zu erweitern und damit die Zuschauerbasis für Produzenten und Talente zu vergrößern, sagte Gaurav Gandhi, Country Head, Amazon Prime Video India.

Prime Video kostet im Rahmen einer Prime-Mitgliedschaft 1499 Rupien jährlich oder 179 Rupien monatlich. Im indischen Streamingmarkt sind neben Amazon auch Player wie Netflix und Disney+ Hotstar immer stärker engagiert.