Andy Serkis inszeniert Roman-Verfilmung "The Giant's House"

Andy Serkis hat sein Nachfolge-Regieprojekt zu "Venom: Let There Be Carnage" unter Dach und Fach gebracht.

Als nächstes Regieprojekt nach Venom: Let There Be Carnage" wird Andy Serkis die Romanverfilmung "The Giant's House" inszenieren. Das berichtet "Deadline.com". Für das Drehbuch adaptiert Nick Hornby Elizabeth McCrackens gleichnamigen Debütroman aus dem Jahr 1996, den ein Kritiker der "Times" seinerzeit als "die ursprünglichste und hinreißendste Romanze, die er seit langer Zeit gelesen hat" bezeichnete.

Der Roman erzählt die Geschichte von Peggy Cort, eine junge Bibliothekarin, die Bücher Menschen vorzieht. Als James, ein sehr großer junger Mann, die Bibliothek betritt, begeben sich beide auf eine Reise, die niemand erwarten konnte.

Produziert wird die Romanverfilmung von Jonathan Cavendish über seine und Serkis' Firma Imaginarium Productions sowie Finola Dwyer und Amanda Posey (Wilgaze Pictures). Aktuell läuft das Casting.

Als Darsteller ist Andy Serkis derzeit in Matt Reeves The Batman" in den deutschen Kinos zu sehen.