VoD-Charts: Spitzenduo

Zwei Serien boten sich im Auswertungszeitraum 22. bis 28. April ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende hatte die aktuellere Produktion die Nase vorn: "Bridgerton" ging via Netflix laut den VoD-Ratings von Goldmedia mit 6,02 Mio. Abrufen über die Ziellinie, während "The Office" (u.a.: Sky Ticket & Netflix) knapp dahinter mit 5,85 Mio. Views folgt. Schon älter, aber mit neuen Staffeln präsent: "The Walking Dead" (3,56 Mio.) auf Rang drei und "Better Call Saul" mit einer Bruttoreichweite von 3,28 Mio. auf Position vier. "Moon Knight", gefühlter Sieger im Gesprächsthema-Ranking im Social Media-Umfeld, schafft den Einsteig auf Rang sechs.

VoD-Charts

1. Bridgerton 6,02 Mio.

2. The Office 5,85 Mio.

3. The Walking Dead 3,56 Mio.

4. Better Call Saul 3,38 Mio.

5. Selling Sunset 3,28 Mio.

6. Moon Knight 2,74 Mio.

7. LOL 2,60 Mio.

8. Riverdale 2,52 Mio.

9. Grey's Anatomy 2,44 Mio.

10. Elite 2,31 Mio.

Quelle: VOD-Ratings.com