Lina Larissa Strahl zu "Fireheart": "Nach den Aufnahmen war ich heiser"

Die Schauspielerin und Sängerin Lina Larissa Strahl spricht in dem direkt bei Sky veröffentlichten Animationsabenteuer "Fireheart" die Protagonistin Georgia, die sich nicht nur stimmlich verstellen muss, um Feuerwehrmann zu werden. Im Interview äußert sich Strahl auch zu ihrem Kino-Comeback "Featuring Ella".

Sie sprechen im Animationsfilm "Fireheart" die junge Protagonistin Georgia, die sich als Mann ausgeben muss, um im New York der 1930er-Jahre Feuerwehrmann zu werden. War die dauerhaft verstellte Stimme dafür eine besondere Herausforderung für Sie?

LINA LARISSA STRAHL: Auf jeden Fall, weil es im Vergleich zu meiner normalen Sprechweise eine wirklich ganz andere Tonlage ist. Gerade Emotionen in einer anderen Tonlage zu zeigen, ist schwierig. Da brauchte ich auch ein bisschen Gewöhnungszeit. Ich bin total froh, dass man im Film meine anfängliche Unsicherheit mit dem Tiefsprechen nicht hört, weil wir uns dafür auch die entsprechende Zeit genommen haben. Nach den Aufnahmen war ich auf jeden Fall heiser.

Haben Sie sich bei der männlichen Stimme von Georgia am Original orientiert?

LINA LARISSA STRAHL: Ich hatte einen tollen Synchron-Dialog-Regisseur bei dem Projekt. Wir haben letztlich wohl sogar öfter Dialoge mit tiefer Stimme gesprochen, als dass das im Original der Fall ist. Natürlich orientiert man sich bei der Synchronarbeit schon stark am Original.

Ihre Figur Georgia ist viel in Bewegung: auf der Feuerwehrleiter, in Verfolgungsjagden oder auf dem Feuerwehrwagen. Haben Sie das alles vom Stehpult aus gesprochen oder war da auch Method Acting dabei?

LINA LARISSA STRAHL: Es war schon alles am Stehpult. Aber logischerweise musste ich mich zum Teil auch beim Sprechen bewegen. Es muss auf jeden Fall sehr lustig ausgesehen haben, wenn ich mich da etwa von oben nach unten bewegte. Gleichzeitig ist aber auch wichtig, dass nichts bei den Aufnahmen raschelt. Die Bewegungen mussten also leise passieren.

Sie hatten schon diverse Synchronsprechrollen. Was interessierte Sie an dieser Figur?

LINA LARISSA STRAHL: Ich mag es, wenn der Hauptcharakter wie hier Georgia für den eigenen Traum lebt und diesen weiter verfolgt. Gerade, dass sie ihren Traum, Feuerwehrmann zu werden, schon als kleines Mädchen hat und diese Flausen ihr als Teenagerin auch nicht auszutreiben sind, gefiel mir. Es ist schon cool, dass sie sich dahingehend nichts sagen lässt. Das mochte ich auch schon als kleines Mädchen beim Schauen von Superhelden-Filmen oder Filmreihen wie "Die wilden Kerle", "Die wilden Hühner" oder "TKKG" - dass diese Kids ihr Ding durchziehen.

Der Film "Fireheart" spielt in den USA der 1930er-Jahre. Ihre Protagonistin wird am eigenen Traum aufgrund des Geschlechts gehindert. Ist das eine Erfahrung, die heute nichts von ihrer Aktualität eingebüßt hat?

LINA LARISSA STRAHL: Es ist definitiv heute auch noch so. Nicht unbedingt, dass man Dinge nicht machen kann. Aber dass es gesellschaftlich immer noch Aspekte gibt, die man nicht machen sollte. Die klischeehafte Aufteilung in Männer und Frauen ist in manchen Angelegenheiten auf jeden Fall noch vorhanden. Ich dagegen bin so nicht aufgewachsen. Bei mir war es Zuhause klar, dass man alles machen kann, wenn man nur will. Das ist natürlich auch eine privilegierte Sichtweise. Aber der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist bis heute leider immer noch ein gesellschaftliches Thema, was ich traurig finde.

Sie sind vor allem als Sängerin und Schauspielerin bekannt. Wie wichtig ist Ihnen die Synchronsprech-Arbeit?

LINA LARISSA STRAHL: Das ist mir sehr wichtig, auch wenn es nicht an allererster Stelle steht. Es macht mir extrem viel Spaß. Ich liebe es, mich da auszuprobieren. Und es lässt sich gut vereinen mit meiner Liebe zur Musik, weil es im Gegensatz zu einem Kinofilm nicht so lange Projekte sind. Synchronsprechen ist kein leichter Job. Man kann viel falsch machen. Aber ich freue mich immer, wenn ich solche Anfragen bekomme.

Im Kino verbindet Sie das Publikum nach vier großen "Bibi & Tina"-Erfolgen stark mit der Figur Bibi Blocksberg. Jetzt kommen Sie dieses Jahr mit "Featuring Ella" wieder auf die große Leinwand. Wie schwierig ist es, sich von diesem Image zu emanzipieren?

LINA LARISSA STRAHL: Ich freue mich riesig auf den Kinostart von "Featuring Ella" und glaube auch, dass Ella dahingehend eine dankbare Rolle ist. An dem Projekt habe ich relativ lange festgehalten. Ich war schon vor mehreren Jahren für das Projekt angefragt und dann besetzt worden. Ich wollte immer, dass es das erste große Kinoprojekt wird, das ich nach "Bibi & Tina" mache. Ich liebe "Bibi & Tina". Ohne diese Filmreihe wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Aber es ist schon schwierig bis wahrscheinlich unmöglich, vollends davon loszukommen. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich freue mich gerade darüber, neue Social-Media Kanäle wie TikTok auszuprobieren. Da gibt es natürlich viele Kommentare zu "Bibi & Tina" und wie die Filme die Kindheit der Nutzerinnen und Nutzer geprägt haben. Und das finde ich dann wieder großartig, weil es so ist, wie das für mich "Hannah Montana" war. Aber es ist durch das Image auch nicht so leicht, zum Beispiel bei der Musik als erwachsene Künstlerin angenommen zu werden.

Sehen Sie sich selbst denn auch als eine Art Influencerin? Bei den Follower-Zahlen könnte man das ja annehmen.

LINA LARISSA STRAHL: Tatsächlich nicht. Ich bin eigentlich die ganze Zeit im Studio und arbeite auf Hochtouren an neuer Musik. Im Sommer spiele ich noch ein paar Konzerte, wobei das aktuell durch die Pandemie-Situation und die Konzertnachrücker aus 2020/21 nicht so einfach ist. Die geplanten Auftritte im März musste ich absagen. Ich glaube, dass das Influencen in gewisser Weise heute dazu gehört, wenn man einen so großen Account hat. Aber an erster Stelle sehe ich mich als Musikerin.

Was sagen Sie denn zu Ihrer Bibi-Blocksberg-Nachfolgerin Katharina Hirschberg?

LINA LARISSA STRAHL: Ich habe in die "Bibi & Tina"-Serie reingeschaut und finde, dass das ganz süß geworden ist. Ich bin auch mit dem Produktionsteam noch sehr gut befreundet. Da hängt noch ganz viel Herz an dieser "Bibi & Tina"-Geschichte. Ina hat das als Bibi Blocksberg sehr gut gemacht.

Das Interview führte Michael Müller

"Fireheart" gibt es seit 18. April auf Sky. Der Animationsfilm ist eine Produktion von Main Journey und PCF Bravest Le Film Inc., Regie von Laurent Zeitoun und Theodore Ty, produziert von Yann Zenou und Laurent Zeitoun.