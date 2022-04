Uberto Pasolini bringt Juliette Binoche und Ralph Fiennes wieder gemeinsam vor die Kamera

Nach einem Drehbuch von John Collee und Edward Bond wird Uberto Pasolini seinen nächsten Film "The Return" inszenieren. Medienberichten zufolge handele es sich dabei um eine mutige Neuerzählung von Homers Odyssee. Für die Hauptrollen hat Pasolini mit Juliette Binoche und Ralph Fiennes ein Duo an Bord geholt, das zuletzt vor mehr als 25 Jahren für Anthony Minghellas Der englische Patient" vor der Kamera gestanden hatte.

Fiennes spielt in "The Return" Odysseus, der nach dem Trojanischen Krieg in seine Heimat Ithaka zurückkehrt. Vor Ort hat sich einiges geändert, seine Frau Penelope (Juliette Binoche) wurde von feindlichen Freiern gefangen gehalten und sein inzwischen erwachsen gewordener Sohn Telemachus hat durch die lange Abwesenheit seines Vaters schweren psychischen Schaden genommen. Odysseus, der sich durch die langen Jahre im Krieg und auf seinem Irrweg zurück nach Hause ebenfalls verändert hat, muss seine Stärke wiederfinden, um schlussendlich wirklich zuhause anzukommen.

"Ich fühle mich sehr glücklich Homers Welt mithilfe des großen Talents von Juliette und Ralph, deren kraftvolle Leinwandpräsenz sich mit der Furchtlosigkeit, mit der sie an die Arbeit gehen, verbindet, zum Leben zu erwecken."

Pasolini wird "The Return" zusammen mit James Clayton auch produzieren. Clayton sagt über das Projekt: "Das ist die Odyssee, wie wir sie zuvor noch nie gesehen haben. Keine Gottheiten oder Ungeheuer, aber anstattdessen ein elementarer Thriller mit einem traumatisierten Krieger, der wieder Gewalt anwenden muss, um seine Liebsten zu retten. Es ist eine Ehre, Uberto dabei zu helfen, seine Version dieser Seelenreise mit derartig außergewöhnlichen Schauspieler:innen zu verwirklichen."

Weltvertrieb HanWay Films wird "The Return" auf dem Marché du Film in Cannes vorstellen.