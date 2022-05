REVIEW STREAMING: Warner-TV-Serie "Almost Fly" von Florian Gaag

Hip-Hop-Serien liegen aktuell im Trend: Bei Series Mania in Lille triumphierte die französische Netflix-Arte-Serie "Le Monde de damain". Esra und Patrick Phuls bringen demnächst mit "Hype" den Kölner Rap in die ARD-Mediathek. Bei dem Warner TV Original "Almost Fly" werden dagegen die Anfänge des Hip-Hop aus der Perspektive von wild pubertierenden Jugendlichen in der westdeutschen Provinz Eichfeld erzählt. Die Mauer ist gerade gefallen, die ersten Trabbis finden sich an der Tankstelle von Walters Vater ein, der sich wünscht, dass sein Sohnemann das Familiengeschäft übernimmt. W (Samuel Benito), wie seine Freunde den 17-Jährigen nur nennen, hat aber anderes im Kopf. Zum Beispiel sich mit seinem besten Kumpel Ben (Andrew Porfitz) und dem bebrillten Außenseiter Nik (Simon Fabian) in die ortsansässige US-Kaserne zu schmuggeln, um heimlich mit den coolen Amis und den noch cooleren Frauen zu feiern, die dort Party machen. So kommen die drei ganz unverhofft in den Genuss ihres ersten Hip-Hop-Konzerts, das wie ein orgiastisches Erweckungserlebnis nachwirkt.

"Almost Fly" ist ein nostalgischer Trip in die 1990er-Jahre, wo man im eigenen Kaff neidisch auf die Zucker-Schock-Süßigkeiten der Soldaten-Familien aus dem PX-Laden war und das erste Mal David Lettermans legendäre Latenight-Top-Ten-Liste beim US-Radiosender AFM hörte. Genau diese Zeit lässt die Serie ziemlich kongenial wieder auferstehen, zeigt vor allem den popkulturellen Einfluss, den die US-Soldaten durch ihre schlichte Anwesenheit nach Deutschland brachten. Walter, Ben und Nik stehen stellvertretend für eine Generation von jungen Deutschen, die das US-Vorbild in den Wohnzimmern nachspielten und auf Deutsch interpretierten. Erzählt wird das mit fast ausschließlich frischen und sehr talentierten Schauspielgesichtern von Regisseur und Drehbuchautor Florian Gaag. Das Ganze ist ein liebevolle und geradezu süße Coming-of-Age-Serie in der Tradition von John Hughes geworden, besonders auch was die Unterscheidung der einzelnen Gruppen in Nerds, Schönlinge, Weirdos oder Sportskanonen angeht.

Wobei es dort wertvolle Akzentverschiebungen gibt, etwa wenn einer der drei Protagonisten das Kind eines schwarzen G.I. und einer weißen Mutter ist und nochmal eine ganz andere Provinzerfahrung mit einbringt. Teenie-Klischees werden klug aufgebrochen oder der Fokus auf soziale Gruppen gelenkt, die früher nur am Rande vorkamen. Die Dreier-Möchtegern-Band wird dann noch um Denise (Paula Hartmann) erweitert, die mit ihrem Vater gerade aus Ostdeutschland in die westdeutsche Provinz kommt, sich vor allem gegenüber den Mitschülerinnen behaupten muss, aber auch mit ungeahnten Breakdance-Talent glänzt. Die Süße der sechsteiligen Serie würde nicht so gut schmecken, wenn es nicht auch das Bittere in ausgeprägter Form der kaputten Familiengeschichten in "Almost Fly" geben würde. So ist es eine der bislang besten deutschen Serien 2022.

Michael Müller

Info: Die sechsteilige "Almost Fly" startet am heutigen 2. Mai auf Warner TV Serie.