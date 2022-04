American Film Market wieder als Präsenzveranstaltung geplant

In den vergangenen beiden Jahren hatte der American Film Market ausschließlich digital stattgefunden. Für die erste Novemberwoche 2022 ist er nun wieder als Präsenzveranstaltung geplant.

Nachdem der American Film Market in den vergangenen beiden Jahren ausschließlich digital stattgefunden hatte, ist er in diesem Jahr wieder als Präsenzveranstaltung geplant. Wie die Veranstalter jetzt bekannt gaben, wird die 43. Ausgabe des AFM von 1. bis 6. November im Loews Santa Monica Beach Hotel stattfinden, wo die mehr als 400 Vertriebs- und Produktionsunternehmen erwartet werden. Neben dem Filmmarkt und der LocationEXPO werden im Loews Santa Monica Beach Hotel in diesem Jahr auch alle Konferenzen und Panels des AFM stattfinden, um den Teilnehmenden den Zugang zu erleichtern.

"Es gibt mehr Spannung über die Zukunft als ich sie in den vergangenen beiden Jahren erlebt habe und in Präsenz stattfindende Märkte sind lebhafter denn je. Der Wunsch, mit dem AFM nach Santa Monica zurückzukehren, war nie größer, und wir sind begierig darauf, die weltweite Branche im November wieder zusammenzubringen", erklärt IFTA-Vorstand und Film-Mode-Entertainment-Präsident Clay Epstein.

Neue Aussteller können sich ab 9. Mai, Einkäufer und Branchenvertreter ab 5. Juli für den AFM registrieren.