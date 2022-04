Rekord-Quartal für BBC iPlayer

Serien wie "The Responder", "Peaky Blinders" oder "Killing Eve" haben dem BBC iPlayer zu einem Rekord-Quartal in Großbritannien verholfen. Die Fiction übertrumpfte teilweise sogar die Abrufzahlen der Olympischen Winterspiele.

Das britische Streaming-Angebot BBC iPlayer vermeldet für das erste Quartal 2022 einen neuen Allzeit-Abrufrekord. Von Januar bis März gab es demnach 1,83 Milliarden Abrufe. Das sind gleich 100 Millionen Streams mehr als im vergleichbaren Quartal 2021. Dazu trugen auch Hit-Serien wie "Peaky Blinders" oder "Killing Eve" bei - genauso wie das Reality-Format "The Apprentice" und die Olympischen Winterspiele.

Die australische Mystery-Serie "The Tourist" schaffte die erfolgreichste Einzelepisode, die 6,1 Millionen Mal abgerufen wurde. Die komplette Staffel des Jamie-Dornan-Formats erreichte 32 Millionen Abrufe. Auf Platz zwei steht mit 5,2 Millionen Abrufen eine Einzelepisode der neuen BBC-Serie "The Responder" mit Martin Freeman in der Hauptrolle.

Die erfolgreichste Gesamt-Staffel war die Reality-Show "The Apprentice" mit 33 Millionen Abrufen, Platz zwei belegt die neueste Staffel von "Peaky Blinders" mit 30 Millionen Abrufen, noch vor den Olympischen Winterspielen (29 Millionen Abrufe) und "Killing Eve" (15 Millionen Abrufe).

Director of BBC iPlayer, Dan McGolpin, kommentiert: "BBC iPlayer ist 2022 zu populär wie noch nie. Die Umsetzung eines moderneren Looks hat uns dabei geholfen, das erfolgreichste Quartal aller Zeiten zu schaffen."