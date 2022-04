Russell Crowe und Liam Hemsworth in "Land of Bad"

Russell Crowe und Liam Hemsworth übernehmen die Hauptrollen in dem Actionthriller "Land of Bad", den Highland Film Group auf dem Filmmarkt in Cannes anbieten wird.

Nach einem Drehbuch, das er zusammen mit David Frigerio geschrieben hat, wird Will Eubank ab September in Australien den Actionthriller "Land of Bad" inszenieren. Die Highland Film Group wird das Projekt, in dem Russell Crowe und Liam Hemsworth die Hauptrollen übernehmen werden, auf dem Marché du Film in Cannes anbieten. Das berichtet "Deadline.com".

In "Land of Bad" spielt Russell Crowe Reaper, der als Drohnenpilot der Air Force ab einer verdeckten Operation auf den Philippinen beteiligt ist. Nachdem die Operation krachend scheitert, hat er 48 Stunden Zeit, das wieder in Ordnung zu bringen, was in einer wilden Flucht gipfelt. Hemsworth spielt einen jungen Flutlotsen, der in diesen Einsatz hineingerät, bei dem es abgesehen von Drohnen keine Waffen und Kommunikationsmittel gibt.

"Mit der Arbeit mit derart talentierten Schauspielern wie Russell und Liam wird ein Traum wahr. Sie sind beide unglaubliche Schauspieler, die die starke Bedeutung der Verbundenheit zwischen den beiden Hauptcharakteren aufzeigen werden" sagt Arianne Fraser, CEO der Highland Film Group über das Projekt, das David Fregerio, Will Eibank, Adam Beasley und Michael Jefferson produzieren werden.