Amazon fährt Milliarden-Verlust ein

Amazon hat für das erste Quartal 2022 einen Verlust in Höhe von 3,8 Mrd. Dollar gemeldet.

Die Auswirkungen der Pandemie, die Inflation und wohl auch teilweise der Krieg in der Ukraine machen Amazon zu schaffen. Allerdings lag ein gemeldeter Verlust von 3,8 Mrd. Dollar vor allem an einer Wertkorrektur von 7,6 Mrd. Dollar vor Steuern aus der Stammaktieninvestition an E-Auto-Hersteller Rivian Automotive. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch einen Nettogewinn von 8,1 Mrd. Dollar erzielt. Der Nettoumsatz stieg im ersten Quartal 2022 um sieben Prozent auf 116,4 Mrd. Dollar.

Für das E-Commerce-Geschäft meldete Amazon einen operativen Verlust von 1,6 Mrd. Dollar bei einem Umsatz von 69,2 Mrd. Dollar in den USA; im internationalen Geschäft betrug der operative Verlust 1,3 Mrd. Dollar.

Im Berichtszeitraum zählte der Übernahmeabschluss von MGM zu den wichtigsten Vorgängen im Filmgeschäft von Amazon. Der Teaser-Trailer für "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" brach laut Amazon mit 257 Mio. Aufrufen in den ersten 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung den weltweiten Rekord für den meistgesehenen Unterhaltungstrailer, der während einer Super-Bowl-Übertragung Premiere hatte. Die Serie startet am 2. September. Prime Video brachte 30 lokale Originalserien auf den Markt, darunter neue Staffeln von "LOL" in Kanada, Frankreich, Deutschland und Italien.

Am 27. April wurde der AVoD-Dienst IMDb TV in Freevee umbenannt.

In einem Telefonat mit Wall-Street-Analysten sagte Amazons CFO Brian Olsavsky, dass ein Teil der zusätzlichen Kosten, die das Unternehmen im Quartal verzeichnete, außerhalb seiner Kontrolle lag - zum Beispiel steigende Treibstoffpreise aufgrund des Ukraine-Kriegs und Unterbrechungen der Lieferkette. Ein größerer Teil sei jedoch kontrollierbar gewesen, so Olsavsky. Dazu gehörten auch die Neueinstellungen und Baumaßnahmen, mit denen das Unternehmen der pandemischen Einkaufsnachfrage gerecht werden wollte. Amazon sei jetzt überbesetzt.