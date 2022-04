RTL Deutschland und Paramount Global erweitern Zusammenarbeit

RTL Deutschland und Paramount Global Content Distribution haben laut einer Mitteilung am Freitag ihre Lizenzvereinbarung ausgeweitet. Durch den Erwerb eines Programmpakets bekommt RTL Deutschland Zugang zu Serien für RTL+ und die Free-TV-Sender, darunter Deutschlandpremieren und Highlights aus der Library von Paramount. Der Deal beinhaltet Titel wie Dan Browns Abenteuer-Serie "The Lost Symbol", die Comedy-Serie "Made for Love", Serien aus dem Sci-Fi-Franchise "Star Trek" und das "CSI"-Franchise.

Im Programmpaket befinden sich mehrere Deutschlandpremieren. Ein Highlight ist dabei die Abenteuerserie "The Lost Symbol" von Dan Brown. Die Serien-Adaption des gleichnamigen Romans des Bestsellerautors wird noch in diesem Jahr auf RTL+ starten. Mit weiteren Serien, wie der Neuauflage der SciFi-Serie "4400" und der Comedy "Made for Love", will RTL+ sein Angebot insbesondere für jüngere und weibliche Zielgruppen weiter ausbauen.

Darüber hinaus erwirbt RTL die Rechte an Serien und bekannten Programmmarken. Mit der bei Vox laufenden Deutschlandpremiere von "CSI: Vegas", dem Sequel des weltweiten Serienerfolgs "CSI: Crime Scene Investigation", wird die seit vielen Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit rund um das "CSI"-Franchise verlängert.

Auf RTL+ werden außerdem bereits ab dem 1. Mai die "Star Trek"-Serienklassiker ("Star Trek", "Star Trek: The Next Generation", "Star Trek: Deep Space Nine", "Star Trek: Raumschiff Voyager" und "Star Trek: Enterprise") zum Streamen bereitstehen. Gerade die Lizenzen für die "Star Trek"-Serien sind spannend, weil sie bislang in Deutschland bei Netflix beheimatet waren.

Der Geschäftsführer von RTL und Vox sowie Co-Geschäftsleiter von RTL+, Henning Tewes, kommentiert: "Wir wollen unser Publikum mit unseren Inhalten begeistern und treiben daher den Ausbau unseres Inhalteangebots in Streaming und TV entschieden voran. Durch den Ausbau unserer langfristigen Zusammenarbeit mit Paramount können wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern in Zukunft noch mehr hochkarätige internationale Fiction-Highlights präsentieren. Wir freuen uns daher außerordentlich auf die Fortführung der Zusammenarbeit mit Paramount."

President International Television Licensing bei Paramount Global Content Distribution, Lisa Kramer, sagt: "Die Freude über die Festigung unserer Beziehungen zu RTL Deutschland könnte kaum größer sein. Was vor über 20 Jahren mit dem Start des "CSI"-Franchise begann, findet heute mit "CSI: Vegas" noch längst nicht sein Ende. Wir freuen uns sehr, Teil des Erfolges von RTL Deutschland zu sein."